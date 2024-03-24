DEM Parti itiraf etti: "CHP ile görüştük, birçok öneride bulunduk"

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24 Mart 2024 Pazar 20:55:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 20:55:00

DEM Partili Kemal Bülbül ittifakı itiraf etti: CHP ile görüştük, birçok öneride bulunduk

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CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında 'kent uzlaşısı' adı yapılan seçim pazarlığına ilişkin itiraflar sürüyor. DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, yaptığı açıklamada, CHP ile ittifak görüşmelerinde bulunduklarını belirtti. Bülbül "Biz CHP ile görüştük. Birçok öneride bulunduk. Seçim sona ersin, sonra oturur konuşuruz" yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Türkiye yerel seçimlerin son haftasına girerken muhalefet kanadında yapılan kirli seçim pazarlıkları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul başta olmak üzere birçok noktada kent uzlaşısı adı altında yürütülen pazarlığın Antalya'da da yapıldığı ortaya çıktı.

DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, düzenlediği mitingde CHP ile görüştüklerini ve pazarlık yaptıklarını itiraf etti.

"Biz CHP ile görüştük. Birçok öneride bulunduk" diye konuşan Bülbül, CHP kanadından "Seçim sona ersin, sonra oturur konuşuruz" yanıtını aldıklarını söyledi.

Etiketler : DEM Parti CHP İTTİFAK KEMAL BÜLBÜL
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