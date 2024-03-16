DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a halktan 'terör' tepkisi

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için 'kent uzlaşısı' adı altında İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede ittifak kurduğu DEM Parti'ye yönelik terör tepkileri sürüyor.

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Heybeliada'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşın terör tepkisi ile karşılaştı.

Beştaş'a terör örgütü PKK ile birlik oldukları için tepki gösteren vatandaş "Allah şehit annelerinin acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin." diye konuştu.

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