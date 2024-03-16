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DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a halktan 'terör' tepkisi
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16 Mart 2024 Cumartesi 21:25:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 21:25:00

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a halktan 'terör' tepkisi: "Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz"

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Heybeliada'da esnaf ziyareti yapan terörün siyasi ayağı DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Vatandaş, DEM'li Beştaş'a "Allah şehit annelerinin acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz." sözleri ile sert tepki gösterdi.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için 'kent uzlaşısı' adı altında İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede ittifak kurduğu DEM Parti'ye yönelik terör tepkileri sürüyor.

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Heybeliada'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşın terör tepkisi ile karşılaştı.

Beştaş'a terör örgütü PKK ile birlik oldukları için tepki gösteren vatandaş "Allah şehit annelerinin acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin." diye konuştu.

"BİTMESİ İÇİN ÇALIŞSAYDINIZ O DAĞDAKİLERİ METHETMEZSİNİZ"

DEM Parti adayı Beştaş'ın "Biz terörün bitmesi için çalışıyoruz" iddialarına karşı çıkan vatandaş "Bitmesini isteseniz dağdakileri methetmezsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Meral Danış Beştaş terör siyasi ayağı şehit anneleri
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