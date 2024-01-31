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31 Ocak 2024 Çarşamba 09:41:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 09:41:00

DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan baskında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler : şanlıurfa deaş terörist
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