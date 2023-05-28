DEAŞ'lı terörist ‘kadın profili' kullanmış!

Adana'da polis ekipleri 17 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak düzenlediği operasyonda örgütün 'lojistik sorumlusu' olduğu öne sürülen Suriyeli M.K.A. ve 7 şüpheliyi yakalamıştı. M.K.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. M.K.A. hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı; hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU

İddianamede, M.K.A.'nın, örgütün 'lojistik sorumlusu' olarak görev aldığı; Adana'da örgüte eleman temin ettiği ve haklarında DEAŞ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatı olduğu belirtildi. M.K.A.'nın, Suriye'deki bir örgüt üyesiyle cep telefonu üzerinden yaptığı mesajlaşmada; içinde örgütsel malzeme bulunan bir valizi, sınırdan gizlice Türkiye'ye geçirmek için plan yaptığı da iddianamede yer aldı.

ÖRGÜT BİLGİLERİ BULUNDU

İddianamede; Suriye'den Türkiye'ye eylem yapma amacıyla gelmek isteyen örgüt mensuplarına yardım ettiği öne sürülen M.K.A.'nın, deşifre olmamak için WhatsApp profiline kadın fotoğrafı koyup, sosyal medyada da örgütün silahlı eylemleriyle ilgili videolar paylaşarak, propaganda yaptığına da dikkat çekildi. Sanığın cep telefonunda terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflara ulaşıldığı da vurgulandı. M.K.A.'nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması da istendi.