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28 Ekim 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 11:03:00

DEAŞ'ın kanlı eylem planı engellendi

Kaynak: TRT Haber

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Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

DEAŞ'ın kanlı eylem planı engellendi. Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.

Etiketler : DEAŞ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 10 Kasım
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