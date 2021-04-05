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05 Nisan 2021 Pazartesi 09:21:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 09:38:00

Darbe imalı bildiriye imza atan 10 eski amiral gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında darbe imalı bildiriye imza atan 10 kişi gözaltına alındı.

Darbe imalı bildiri yayımlayan 104 emekli amirale başlatılan soruşturmada bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alındı, 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri hakkında Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir."

Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin usulünce yerine getirildiği belirtilen açıklamada, soruşturmaya, deliller ışığında çok yönlü devam edildiği vurgulandı.

- GÖZALTINA ALINAN VE EMNİYET'E ÇAĞIRILAN İSİMLER

Öte yandan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltına alındığı, 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a tebligat yapıldığı öğrenildi.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atilla Kıyat Engin Baykal emil Şükrü Bozoğlu Mustafa Özbey
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