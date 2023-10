Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletçe 'en büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.

Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık.

Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmakta kararlıyız.

Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun."

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.

İstanbul

İstanbul'da ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi

Terminaldeki törende kutlama programının açılışını, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılıyla İstanbul Havalimanı'nın da hizmete alınışının 5. yılını kutladıklarını belirten Bilgen, şöyle devam etti:

"Her geçen gün gücüne güç katan Türkiye'mizin kadim değerlerini daha da yücelten, koruyan, güvenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyet'imiz 100. yaşını kutluyor. Hep birlikte nice 100 yıllara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet zor şartlar altında bir hayale tutulan aziz milletimizin inancıyla kuruldu."

Havalimanının inşaat aşamasından açılış dönemine, açılıştan da operasyonlara geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda zorluklarla hep birlikte mücadele edilerek bugünlere gelindiğini dile getiren Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın salgının ardından dünyada en hızlı toparlanan havalimanı olduğunu kaydetti.

Bilgen, yolcu sayısında 3 yıldır üst üste Avrupa'nın zirvesinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Benzersiz mimarimiz, güçlü altyapımız, üstün teknolojimiz ve her şeyden önce gurur duyduğumuz insan kaynağımız, sunduğumuz üst düzey yolculuk deneyimimizin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da İGA İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden olmuş durumda. İGA ailesi olarak bir hayali gerçek kılmak için azimle yılmadan omuz omuza çalışmanın ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Ne mutlu bizlere ki ülkemizin bu özel gününde, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın 5., İGA ailesinin 10. yıl dönümünü de kutluyoruz."

Bilgen konuşmasının ardından Cumhuriyet'in 100. ve İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınışının 5. yılı için hazırlanan pastayı kesti.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan ay yıldız temalı sahnede, senfoni orkestrası konser verdi. Konser ve alandaki diğer etkinlikler yolcular tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İzmir

İzmir'deki kutlama programı, Valilikte tebrikleri kabul ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Elban, Orgeneral Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tören aracından vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında, düşmanların Türk milletini Anadolu'dan söküp atmak için son bir hamleyle Anadolu'yu dört bir yandan kuşattığında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de makamını, mevkisini, rütbesini ve canını hiçe sayarak Samsun'a çıktığını, tüm tehlikelere rağmen direnişi örgütlediğini söyledi.

Düşmanın, Türk milletinin vatanı ve devleti söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini hesap edemediğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Güzel Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde yürüyen bu şanlı mücadele düşmanın tamamen yurttan temizlenmesiyle son bulduktan sonra elbette ki bu mücadelenin, bu başarının taçlanması gerekiyordu. İşte bu mücadele 1923 yılında Atatürk'ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla taçlandı ve üzerinden Allah'a şükür 100 yıl geçti. 100 yıldır Cumhuriyet'imiz dimdik ayakta, yüzyıldan beri Cumhuriyet'imiz genç devam etmekte. İnşallah önümüzdeki nice yüzyıllarda da bin yıllarda da Cumhuriyet'imiz hep genç kalacak, hep dimdik ayakta duracak."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, geçit töreni ile sona erdi.

93 yaşında kutlamaları izledi

Cumhuriyet coşkusunu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşamak isteyen 93 yaşındaki Süleyman Hulki Çeşmeci de kutlamalara katıldı.

Gösterileri ilgiyle izleyen Çeşmeci, AA muhabirine, emekli öğretmen olduğunu söyledi.

Çeşmeci, Cumhuriyet'in kendisi için hayatı ifade ettiği belirterek, "Cumhuriyet'siz olur mu? İlkokul öğretmenliğinden başladım, lise öğretmenliğinden emekli oldum, hepsine her zaman anlattım Cumhuriyet'i." diye konuştu.

Törenlere her yıl katıldığını, torunlarını da getirdiğini anlatan Çeşmeci, "Nice 100. yıllara." dedi.

Uşak'ta 1923 kişiyle zeybek gösterisi

Uşak'ta Vali Turan Ergün'ün Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Ergün, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yaşını gururla ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"1933'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında Uşak'ımızda çekilen 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' cümlesiyle özdeşleşen fotoğrafı, Milli Mücadele'nin köylüsüyle kentlisiyle yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle nasıl yekvücut halinde kazanıldığının, Cumhuriyet'in nasıl elde edildiğinin tescilli belgesidir. Bugün 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet'imiz, her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir."

Törende İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan 1923 kişilik grup, zeybek gösterisi yaptı.

Daha sonra milli motosiklet sporcusu Asrın Rodi Pak, motosikletiyle gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Aydın

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda başlayan kutlamalar öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Yaşadığımız sıkıntı günlerden sonra binlerce can bedeli ile ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşamaktayız." dedi.

Konuşmaların ardından Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı, Aydın Filo Komutanlığına bağlı helikopterler de gökyüzünde vatandaşları selamladı.

Yöresel oyunların oynandığı tören, askeri ve polis araçları ile okulların geçişiyle sona erdi.

Denizli

Denizli'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, ülke genelinde olduğu gibi kentte de büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Tören, halk oyunu ve komandoların gösterisi ile sona erdi.

Manisa

Manisa'da kutlamalar, Vali Enver Ünlü ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Ünlü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların bayramını kutladığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması sonrası konuşan Vali Ünlü, Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkati çekti.

Kutlama programı, komandoların silah gösterisi, halk oyunları sunumu, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Adana

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Vali Köşger, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun simgesi olduğunu dile getiren Köşger, "İnanıyorum ki bu topraklardan geçen mert insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e sahip çıkma, onu koruma, azim, kararlılık ve kudretine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Mersin

Mersin'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla gezdikleri meydandakilerin bayramını kutladı.

Pehlivan, Türkiye Yüzyılı'na adım atıldığını belirterek, "Bir ve beraber olduğumuz, vatanımıza, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize dört elle sarıldığımız, her alanda daha çok çalışarak kıymetlendirdiğimiz sürece bu yüzyılda Türkiye'mizin yıldızı daha çok parlayacaktır." diye konuştu.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı, zeybek oynadı.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekiplerinin de gösteri yaptığı program, geçit töreniyle son buldu.

Hatay

Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'nın, Valiliğin geçici hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Atatürk Caddesi'nde tören yapıldı.

Programda Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını anlattı.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı Kadir Kara, katılımcılarla bayramlaştı.

Osmaniye 12. Jandarma Komando Tugayı'na bağlı komandoların gösteri sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Kayseri

Kayseri Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanların bayramını kutladı.

Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların zirvede açtıkları Türk bayrağını Vali Çiçek'e teslim ettiği program, geçit töreniyle son buldu.

Öte yandan, Kayseri'deki birçok okulda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Mehmet Saygılı'nın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Makas, törendeki konuşmasında, "Bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. 7 düvele karşı mücadele ederek kazandığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılını birlikte idrak ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, öğrenciler şiir okudu, drama gösterisi sunuldu. İl Jandarma Komutanlığı asayiş köpeği "Tutar" da törende gösteri yaptı.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Niğde

Niğde'deki tören, Vali Cahit Çelik'in, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri, büyük bir devrim ve eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını büyük gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği, halk oyunları gösterisinin sunuldu ve şiirlerin okunduğu törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, silahlı gösteri sundu, Komando Marşı'nı okudu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığına bağlı pilotların, helikopterle piramit gösterisi yaptığı tören, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Sivas

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, il protokolü ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Özkan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi'nin gösterisinin yer aldığı ve şiir okunan program, geçit töreniyle sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından 100 kişilik ekip, halk oyunu gösterisi sundu.

Kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Geçit töreninin ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in milli iradeyi esas alan bir yönetim sistemi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, hiç kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşı eşit bir şekilde kucaklayan, inanç ve hürriyetlerin teminat altına alındığı bir değerler bütünüdür." diye konuştu.

Halk oyunu ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

Gaziantep

Gaziantep'te İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma'nın tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in öneminden bahsetti.

Konuşmanın ardından çeşitli kategorilerde yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şanlıurfa

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Törenin sonunda Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende Ünlüer, Güngör ve Terzioğlu, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Ünlüer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Malatya'da Vali Ersin Yazıcı, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından İnönü Caddesi'nde beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Her türlü haine ve düşmana karşı Cumhuriyet'in dimdik ayakta durduğunu aktaran Yazıcı, "Mazluma güven veriyor, el uzatıyor, zalimin her daim karşısında duruyor. Biz, bu yüce gönüllü milletin fertleriyiz. Dünyada gönül coğrafyası olan tek milletiz. Ne mutlu ki bu yüce milletin fertleri, genç bir Cumhuriyet'in vatandaşlarıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha da güçlü bir Türkiye için ahenkle emek veriyor, alın teri akıtıyoruz." dedi.

Tören, halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği önü Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Törenin sonunda Vali Osman Varol, Belediye Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin derece elde eden öğrenci ve sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyet'in 100 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla milletimiz hakimiyetin milli iradede olduğunu, yüce milletimizin esarete, sömürülmeye ve mandaya boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Erzurum

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Hastaneler Caddesi'nde devam etti.

Vali Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli okullardan öğrenciler şiirler okudu.

Vali Çiftçi, törende, "vatan bir bütündür" şiarını vurgulayarak, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Erzurum'da kutlamanın heyecanını yaşadıklarını, Türkiye Yüzyılı'na başlarken en önemli görevin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirtti.

Program geçit töreniyle son buldu.

Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Kongre Caddesi'ndeki törende, Vali Çiçek, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet rejiminin demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olduğunu belirtti.

Tören, şiir okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi. İlçelerde de törenler düzenlendi.

Iğdır

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Turan, 5. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, tören alanını dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Turan, törende, bugün Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlama gururunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliklerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülünde karma kamu personellerinden oluşan 100 kişilik zeybek grubu ile Suveren Jandarma Komandoları gösteri yaptı.

Program, öğrencilerin şiir okuması, spor gösterileri ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ağrı Adliyesi önünde devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Koç, törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda bağımsızlığını kazandığını belirtti.

Şiirlerin okunması ve mehteran gösterisi ile devam eden program, askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Aydoğdu, törende, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda, 100. yılda 100 kişilik halk oyunları ekibi "Zeybek" gösterisi sundu. Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu da özel gösteri sundu.

Vali Polat, törende yaptığı konuşmada, "Eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin kazanımı olan Cumhuriyetimizin, milletimizin birliği, şanlı tarihimizden aldığımız güç, hedeflerimize olan inanç ve kararlılık ile 100'üncü yılımızı bitirerek, yeni yüzyılımıza, 'Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile diğer ilgililerin de katıldığı program, geçit töreni ile sona erdi.

Tunceli

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, devletin en büyük gününü kutladıklarını belirterek, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü ve azmimizi gösterdiğimiz yedi dümene bu sefer birliğimizi, dirliğimizi ve sevincimizi göstermek için toplandık. Cumhuriyet'i kuranlara şükranlarımızı ifade etmek için toplandık. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için toplandık. Hepimizin bu büyük bayramı ve Cumhuriyet'i kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından farklı okullardan öğrencilerin"Cumhuriyet" temalı şiirler okuduğu programda, müzik dinletisi, halk oyunları ve ront gösterisi sunuldu.

Jandarma komando timleri ve helikopterlerin de gösteri yaptığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, askerler, polisler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konya

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezindeki Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç üzerinde, tören alanına gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Özkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923 tarihinin, necip milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı milli mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin ve devletinin mevcudiyeti ve istiklalinin ebedi bir hal aldığını dile getiren Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı'mızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Bugün 100. yılını kutladığımız bu asırlık değerin milletçe haklı gururunu yaşıyoruz."

Dünyanın, Gazze'de yapılan katliamlara seyirci kaldığını belirten Özkan, "Siyonist emperyalistlerin maşalarının mazlum Filistin halkına karşı uyguladıkları terörü lanetliyorum. Bütün insanlığı bu zulme karşı duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tören daha sonra öğrencilerin okuduğu şiir ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Törene AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur, Meram, Selçuklu ve Karatay belediye başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Aksaray

Aksaray'da kutlama töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır ile Belediye Başkanı Evren Dinçer'in vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Kumbuzoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Törende, Aksaray Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı.

Halk oyunları gösterisinin sergilendiği törende, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Ardından gerçekleştirilen geçit törenine katılan Togg otomobiller ilgi odağı oldu.

Program Vali Kumbuzoğlu'nun tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Yöner ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlandığını söyledi.

Anadolu'da binlerce yıldır varlığını sürdüren, 600 yıl 3 kıtada adaletle hüküm süren aziz milletin en büyük bayramı olan Cumhuriyet'in, ilelebet korunacak kıymetli bir emanet olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Cumhuriyetin hür ve eşit vatandaşları olarak biz, bulunduğumuz her yerde, ifa ettiğimiz her görevde, bürokrat, memur, işçi, öğretmen, genç-yaşlı, kadın-erkek, istiklal ve istikbal için ünvansız ve ayrımsız mücadele eden atalarımız gibi yeni başarılar elde etmekle de mükellefiz, sorumluyuz."

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, mehter takımı gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Karaman

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.

Program, halk oyunları ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Sezer, Garnizon Komutanı 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, devleti ve devlet düzeni güçlü olmayan ülkelerin, bugün ne halde olduğunun görüldüğünü, büyük devletler tarafından nasıl sömürülüp, halklarının nasıl eziyet gördüklerinin gözlemlendiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanan silah arkadaşları 100 yıl önce cepheden cepheye koşmasalar, Şerife bacılar, analar, yaşlılar, çocuklar cepheye mermi taşırken şehadete yürümeseler, Sakarya'da, Dumlupınar'da şanlı destanlar yazılmasa bugün belki de esaretin yaşanabileceğini ifade eden Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün, onların eseri 100 yaşına girdi. Bu devleti kurmak ne kadar büyük ve zorlu bir mücadele ise onu 100 yıl ayakta tutmak da öylesine büyük ve zorlu bir iştir. Onlara verdiğimiz sözü tuttuğumuz ve emaneti yüzüncü yılına taşıdığımız için Atatürk'ün, Cumhuriyet'in onuncu yılında yaptığı konuşmadaki aynı heyecanı, aynı gururu bugün bizler de duyuyoruz. Bu başarı, aziz milletin gücünün, ferasetinin, 2200 yıldır kurduğu devletlerle var olmasının verdiği tecrübenin, köklü medeniyetinin eseridir.

Biz bugün Cumhuriyeti'mizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Bir sonraki yüz yıl kutlamasında elbette ki bizler olmayacağız, ama biliyoruz ki burada yüz yıl sonra da bir kutlama olacak, ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecektir. Çünkü altında bu şanlı milletin bin yıllık alın teri vardır, her karışında yüzbinlerce şehidimizin kanı vardır, gazimin emeği vardır, işte onun için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gediği gibi 'Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır'."

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi.

Hediye taktimi sırasında 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar hediye vermek üzere yanına Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Nejdet Yıldırım'ı da aldı. Hediyelerin bir kısmının takdimini şehit babası yaptı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Birol Ekici, tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Ekici, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, öğrenci, askeri birliklerin geçişi ve jandarma helikopterinin gösterisi ile sona erdi.

Törene, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, tören, Orduevi önünde devam etti.

Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Vali Soytürk, "Milletimiz, hürriyetine, ülkesine ve bayrağına sahip çıktığını, asla esareti kabul etmeyeceğini, asla boyunduruk altına girmeyeceğini ve bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini tüm dünyaya 100 yıl önce ilan etmiştir. Ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, ülkesinin her tarafı işgal edilmiş bir haldeyken milletimiz, kısıtlı imkanlara rağmen tarihin gördüğü en onurlu mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." dedi.

Törende, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli ekiplerinin gösterilerini, protokol ve vatandaşlar ayakta alkışladı.

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Van

Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan vatandaşların bayramını kutlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milletin, istiklalini ve istikbalini engelleyen saldırılara karşı kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle her şart ve ortamda kahramanca mücadele ettiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"100 yıl önce yakılan meşaleyle ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanmış, Cumhuriyet'in ilanıyla milli egemenlik bir zümreden, aileden ve kişiden alınarak millete verilmiştir. Cumhuriyetimizi kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bunun için Cumhuriyet'i çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve her zaman canlı tutmak zorundayız. Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, sporcuların gösteri yaptığı programda, dereceye girenlere hediyeler verdi.

Tören geçişiyle sona eren programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Çaldıran ilçesinde de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu geçen yıl teröristlerden arındırılan Tendürek Dağı'na yürüyüş yapıldı.

İlçede toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 3 bin 500 rakımlı Tendürek bölgesine kadar yürüdü.

Etkinliğe katılan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, bölgenin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden arındırıldığını aktardı.

Türker, "Vatandaşlarımız terörden arındırılan bölgeye rahatlıkla gelebiliyor. Düzenlediğimiz etkinlikle bunu göstermeye çalıştık. Doğaseverimiz hem büyük hem de küçük Tendürek Dağı'na tırmanış yapabilecek, kamp kurabilecek. Yürüyüşümüze katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de güvenliğin sağlanmasıyla vatandaşların rahatlıkla Tendürek Dağı'na çıktığını bildirerek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Tendürek Dağı'na vatandaşlarımızla çıktık. Güzel duygular yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Muradiye ilçesinde ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Muradiye Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kutlamalara 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiğini dile getirerek, "İlçemizde kutlamalarına çok önceden başladık. Turnuvalar, konserler düzenledik, yürüyüşler yaptık. Vatandaşımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın vatandaşların bayramını kutladığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karaömeroğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ulaşmanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Cumhuriyet Bayramı'nın iki önemli anlamı vardır, birincisi özgürlük, ikincisi milli egemenlik yani egemenliğin millete ait olmasıdır." diyen Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak mili mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923'te de 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun irade Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk'ün Cumhuriyet projesi, devletin şekliyle ilgili bir değişim olmanın ötesinde daha büyük ve kapsamlı değişime tekabül etmiştir. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne gelişme yönünde büyük mesafeler katetmiş, etmeye de devam edecektir."

Şiirlerin okunduğu ve sportif gösterilerin yapıldığı törende, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisi ve tören geçişiyle son bulan programa, Vali Erol Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, askeri erkan, polisleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kentte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödediğini, ülke olarak elde edilen kazanımları, canlarını çekinmeden feda eden şehitlere borçlu olduklarını belirten Çelik, "Cumhuriyet yalnızca bir ulusun yönetim şeklini değiştirmiş değildir. Tarih boyunca 16 kez yıldız olarak parlayan aziz milletimizin güneş olup etrafını aydınlatmaya başladığı gündür Cumhuriyet. Devletin ömrünü uzatan en önemli şey ortak şuurdur, aramızda kurduğumuz kardeşliktir. Daha aydın yarınlar için hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

Öğrenci ve sporcuların gösteriler sunduğu programda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Tören geçişiyle son bulan programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasın Kalın, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci, öğretmen, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş Valisi Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Valilik önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Çakır, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladı.

29 Ekim 1923'ün yeniden diriliş ve yükselişin günü olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Türk milleti, tarihte birçok büyük devlet kurmuş, hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, hoşgörüyü, kardeşliği, adaleti ve her türlü inanca saygıyı tesis etmiş, insanları rengine, mezhebine, kültürüne göre ayırmadan kucaklamış necip bir millettir. Bugün ulaştığımız seviyede Cumhuriyet, tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir. Türkiye Yüzyılı diye özetlediğimiz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı tüm bu hasletleri en üst seviyelere çıkarma idealidir."

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zeybek gösterisiyle devam eden programda, sporcular gösterilerini sundu.

Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kartal, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Ordu

Ordu Lisesi önündeki tören, Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Erol, "Cumhuriyetimizi 100'üncü kez kutluyor olmanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gururu ve coşkuyu birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep birlikte mutlu ve huzurlu olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından okullardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki jimnastik sporcuları gösteri sunuldu.

Perşembe ilçesinde konuşlu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelinin zeybek gösterisi de beğeniyle izlendi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer yer aldı.

Öte yandan kentteki bazı balıkçı tekneleri Türk bayrakları açarak denizde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Trabzon

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabulünün ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende konuşan Vali Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği, geleceğin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyet'in kuruluşunun ve Türk milletine emanet edilişinin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin, her türlü zorluğa karşı topyekun mücadele ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer, vatan ve millet sevgisini aynı zamanda milli irade kavramına dönüştüren milli bir mücadeledir. Vatan sevgisi, iman ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin zor şartlar altında ne kadar büyük işler başarabileceğinin en önemli göstergesidir. Türk milletinin karakter ve vakarına en uygun yönetim biçimi cumhuriyet ile tarih boyunca doğrunun ve haklının yanında olan asil milletimizin bağımsız iradesi teminat altına alınmıştır."

Yıldırım, 29 Ekim 1923 tarihi itibarıyla geçen 100 yılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüyen ekonomisi, adalet, sağlık, kültür ve bilim, eğitim alanlarındaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yerini aldığını ve çok önemli mesafeler katettiğini de vurguladı.

Konuşmalarının ardından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların gösterisinin ardından tören, resmi geçitle sona erdi.

Bayburt

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti.

Vali Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, askeri araç üzerinden halkı selamladı.

Vali Eldivan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Büyük devletlerin büyük hedefler üzerine inşa edildiğini belirten Eldivan, "Cumhuriyeti bu pencereden görmek ve okumak zorundayız. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken ecdadımıza duyduğumuz saygıya mutlaka gelecek idealleri eşlik etmelidir. Zira bu necip milletin hedefleri bitmez. 2053, 2071 gibi daha nice hedefimiz var. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki ülkemiz bu hedeflere büyük ve kararlı adımlarla yürümektedir." diye konuştu.

Törende, halk oyunları gösterileri sergilendi, şiirler okundu. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekipleri de gösteri sundu.

Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediye verilmesinin ardından resmi geçitle sona erdi.

Giresun

Giresun'daki kutlama töreni Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu halkın bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Jandarma ve polis özel harekat görevlilerince çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlama etkinliği, geçit töreyle sona erdi.

Rize

Valilik tören alanında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı konuşmada, bu tarihi günü yıllardır heyecanla hevesle ve coşkuyla beklediklerini dile getirerek, "Bugüne hayaller kurduk. Nice badireler atlattık. Ne zorlu ve çetin virajlardan döndük ama çok şükürler olsun ki bugün 29 Ekim 2023'e yani Cumhuriyet'imizin 100. yılına vatanımızda ve bayrağımızın gölgesi altında kavuşmuş bulunuyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar tarafından gösteri yapıldı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Artvin

Artvin'deki törenler Milli İrade Meydanı'nda Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Öner Aksu ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık kadim tarihinde varlığını daima bağımsızlığına adayan bir millet olduğunu belirterek, "Aziz milletimiz yokluk ve imkansızlıklar içinde bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. Cumhuriyet, tarih sahnesinde yeniden dirilişin adı, istiklal mücadelemizin bize bıraktığı mirastır." dedi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar ve kurumlar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilerin ödüllerinin verildiği törende, öğrenciler şiirler okudu.

Halk oyunları ve oratoryo gösterinin ardından kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gümüşhane

Yeni Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in vatandaşları selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Tanrısever, şanlı Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gurunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık uğruna şahlanan milli iradenin muhteşem bir eseri olduğunu vurgulayan Tanrısever, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, hain hesaplara yiğitçe karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünemeyeceğini, parçalanamayacağını haykıran milletimizin kardeşlik destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin inancının, imanının ve yılmaz iradesinin eseridir. Milletimizin haklı ve haysiyetli mücadelesinin kararı ve kıvancıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır."

Tanrısever, Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda yeni bir yüzyılın da başlangıcı olacağına işaret ederek, "Bugün bizlere düşen, öncelikle ecdadımızın canları pahasına bize bırakmış oldukları emanete sahip çıkarak, şehitlerimize, asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimiz minnet ve şükran borcumuzu bir nebze ödeyebilmek adına, onların aziz hatırasını en güzel şekilde yaşatmak, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak ve anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kürtün Jandarma Asayiş Bölüğü komandoları gösterisinin ardından Cumhuriyet Koşusu'nda derece giren öğrenciler Vali Tanrısever'e bayrak takdim etti.

Tören, öğrencilerin gösterileri ve kortej geçişiyle sona erdi.

Sakarya

Sakarya kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Geyve yöresine ait halk oyunları gösterisi yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Bir öğrenci, "Bayrak" şiirini okuduğu sırada gözyaşı döktü. Vali Karadeniz, duygulanan öğrenciyi hassasiyetinden ötürü tebrik etti.

Yoğun katılımın olduğu törende, askerler, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekipleri ve Togg araçlarından oluşan kortej geçişi yapıldı.

Kutlamalar kapsamında 1923 öğrenci, hep birlikte harmandalı oynadı.

Etkinlik sonunda Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hazırlanan "Dünden 100'e Sakarya" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Törene, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Murat Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tören aracından vatandaşları selamladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği esaslar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için aynı kararlılıkla, var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan bir ülke konumuna getirmek, ülkeye kazandırılan eser ve hizmetlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için kesintisiz mücadele içinde olduklarını ifade eden Yavuz, "Türkiye her alanda dünyayla rekabet edecek altyapıya sahiptir. Milli teknoloji hamlesi ile dijital teknolojide, otomotivde, kimya ve ilaçta, yapay zekada dünya öncüsü olma hedefiyle yüksek teknolojili, yüksek katma değerli yerli ve milli üretim amacına yönelik çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz." dedi.

Yavuz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayarak, "Biz, asla gönül coğrafyamıza sırtımızı dönemeyiz. Küresel güçlerin, ırkçılık, İslam düşmanlığına kadar vardırdıkları sinsi oyunlarının karşısındayız. Bu oyunların her biriyle mücadelemizi devlet olarak, köklü tarihimizde olduğu gibi, sağduyuyla, kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlik, mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Gebze ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydan'ında da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Bartın

Bartın'da Ömer Tepesi Futbol Sahası'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin'in askeri tören aracıyla alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Arslan, çağın gerektirdiği yenilikleri, büyük kalkınma hamlelerini kısa sürede gerçekleştiren ve muasır medeniyet yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bugün de bağımsızlık ve toprak bütünlüğünden taviz vermeden, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ilkelerine bağlı kalarak şanlı Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur ve onurunu yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Sporcular ve halk oyunları ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinin gösterisi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, tören geçişiyle sona erdi.

Bolu

Bolu ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki törende Vali Erkan Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir dinletisinin ardından törende, mehteran ekibi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halk Oyunu ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan 1923 kişilik grup gösteri sundu.

Tören, öğrenciler, sporcular ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Törene, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, STK'ler, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzce

Düzce Valiliği önünde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tören birlikleri ve vatandaşları selamlayan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 100. yaşını kutladıklarını dile getirerek, "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından mehteran takımı sahne aldı, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı. Son olarak Düzce Belediyesinin ışıklı gösterisi izlendi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hacıbektaşoğlu, "Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserimdir' dediği, şanlı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından olan ve bir beka mücadelesi olarak tarihe geçerek Kurtuluş Savaşı'mızın sonucunda zaferle taçlandırılan özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi, 100. yılını yaşadığımız en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nı aziz milletimizle tüm yurdumuzda coşku, sevinç içinde kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, 100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseriyle birinciliğe layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'nün eseri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Şiirlerin okunması sonrasında, farklı etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, kortej geçişiyle gerçekleştirildi.

Vatandaşlar özellikle madencilerin, askerlerin ve polislerin geçişine alkışlarla destek verdi.

Karabük

Karabük'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının geçmişi hatırlatırken, geleceğe dair büyük bir sorumluluk yüklenilmesi gerektiğini de gösterdiğinin altını çizdi.

2023'ten itibaren, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yol alınacağını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu istikamette geçmişten aldığımız güçle, istiklalimizi muhafaza edeceğiz. İstikbalimizi teminat altına almak için muhtaç olduğumuz kudreti, şüphesiz ki damarlarımızdaki asil kanda bulacağız. Dünyanın sayılı ülkeleri ile her alanda yarışmaya, evrensel ve insani değerlerin savunulmasında öncü olmaya devam edeceğiz. Mazlumların her daim yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise dimdik karşısında durmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlı olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, şiirler ve kompozisyonlar seslendirildi, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Safranbolu Jandarma Komando Merkez Eğitim Komutanlığı personelinin gösteri sunduğu kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, diğer protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, Türkiye için oldukça önemli olan bu günde, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'in artık asırlık bir çınar olduğunu belirten Şahin, "Ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyet bizi, bitmek bilmez savaşlarda, cepheden cepheye koşarak tükenme noktasına gelmiş bir ulustan 85 milyon nüfusu ile dünyada sözü geçen bir büyük millet haline getirdi. Sevgili gençler, hedefimiz belli, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Demokrasimizi, hukukun üstünlüğünü ve sosyal devlet anlayışımızı daha da geliştireceğiz. Çok çalışacağız. Ulu Önder Atatürk'ün 10. yıl nutkunun sonunda ifade ettiği milletine olan sarsılmaz güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Muğla

Muğla'daki tören, Atatürk Stadyumu'nda Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Akbıyık, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın haklı onuru ve gurunu yaşadıklarını belirten Akbıyık, "Millet olarak bu onuru bizlere yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Malazgirt'te, Yemen'de, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kıbrıs'ta, terör örgütleriyle mücadelede, 15 Temmuz'da kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programda Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ayakta alkışladı.

Program tören geçişiyle sona erdi.

Burdur ve Isparta

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz törene katılan askerleri, öğrencileri ve halkı selamladı.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, istiklalden istikbale Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlu olmasını diledi.

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in tüm kahramanlarını ve canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiğini kaydeden Öksüz, "Türk milleti destansı İstiklal Savaşı'yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri sarsmıştır." diye konuştu.

Öksüz, Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en güzel cevabın Cumhuriyet'in ilanıyla verildiğine dikkati çekerek, "Milletin varoluş yolculuğunda, özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandığı dönemin simgesi olan Cumhuriyet'in ilanı uygarlığımızın gelişim yolundaki en önemli mihenk taşlarındandır." ifadesini kullandı.

Tören, halk oyunları, mehteran, cimnastik gösterilerinin ardından geçiş töreniyle son buldu.

Teke Yöresi'nin Yörük köylerinden biri olan Aziziye köyünde yaşayan vatandaşlar da geçiş törenine kağnı arabasıyla katılarak "Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk" yazılı pankart taşıdı.

Isparta'da Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tören birliklerini selamladı.

Etkinlik, Isparta Belediyesinin Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisinin ardından tören geçişiyle son buldu.

Samsun

Tören, Valilik binasındaki Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in tebrikleri kabulü ile başladı.

Vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği törenler Fuar Caddesi Kurtuluş Yolu üzerinde gerçekleştirildi.

Vali Tavlı, tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş ve medeniyet inşa etmiş olan aziz Türk milletinin her daim barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ettiğini vurguladı.

Tavlı, "Asırlar boyunca bu değerler üzerine hüküm süren Osmanlı Devleti döneminde huzur ve güvenin hakim olduğu coğrafyalar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte emperyalist güçlerin zulmüne maruz kalmıştır." dedi.

100 yıl önce ülkenin dört bir tarafının işgal edildiğini anımsatan Tavlı, şunları kaydetti:

"Milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsunlularla birlikte atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Türk milletinin 29 Ekim 1923'te kurduğu ve bizlere en değerli miras olarak bıraktığı Cumhuriyet'imize bizler de tüm kazanımlarıyla birlikte sonsuza kadar sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle ekonomisi, sanayisi, eğitimi, spor ve turizmi başta olmak üzere her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve Cumhuriyet'imize hayat veren çelikten irade, 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarımızda rehberimiz olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından Kavak Jandarma Bölüğü tarafından gösteri sunuldu.

Okulların hazırladığı halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, askeri bando eşliğinde kurumlar tören geçişi yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında denizde de tören geçişi yapıldı.

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden Tütün İskelesi'nde Sahil Güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla arama kurtarma gösterisi yaptı. Gösteride ekipler boğulan bir vatandaşı insansız deniz aracı ile tespit ederek helikopterle kurtardı.

Kurtarmanın ardından helikopterde bayrak açıldı.

Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerine bağlı balık adamlar da denizde Türk bayrağı açtı.

Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenen Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisleri botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar sahilde geçiş yaptı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bursa

Bursa'da Heykel Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın vatandaşları selamlamasıyla devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, törende, kadim Türkiye coğrafyasını vatan kılarak Cumhuriyet'i, armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

İstiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin Cumhuriyet olduğunu aktaran Demirtaş, "Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyet de bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma hedefine yöneltmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından, araç trafiğine kapatılan Heykel Caddesi'ndeki tören alanında, folklor gösterileri, kılıç kalkan oyunu, mehteran takımı gösterileri ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törene, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Atatürk Bulvarı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Daha sonrda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Törende, halk oyunları oynandı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birlikleri, "Tüfekli Hareketler" gösterisi gerçekleştirdi.

Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İmkansızlıklar içinde imkansız bir şey yoktur" sözünü anımsattı. Aksoy, şunları kaydetti:

"Milletimiz, tarih boyunca adaletsizliğe, zulme, soykırıma uğramış ama asla adaletten, hakkaniyetten, insaniyetten ayrılmamış, düşmanına benzememiştir. İşte bu yüzden, 1000 yıldır yaşadığımız coğrafyamızda, mazlumun, mağdurun, vicdanın, sağduyunun, selametin sesi, adalet ve ahlakın timsali olmuştur."

Etkinlik, uçak ve tören geçişinin ardından son buldu.

Törende, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, askeri erkan, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Balıkesir

Balıkesir'de kutlamalar, Vali İsmail Ustaoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu. Program, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortejin geçişiyle tamamlandı.

Vali Ustaoğlu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kutlama töreninin Balıkesir'e yakışan bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Cumhuriyet'in 2. yüzyılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ustaoğlu, "Bugün Balıkesir halkı muhteşem heyecanıyla bayramımıza ortak oldular, çok teşekkür ediyorum. Kuvayimilliye şehrine yakışan da buydu, bugün büyük bir coşkuyu, heyecanı hep beraber burada yaşadık." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün Balıkesir'de büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yılmaz, ilçelerle birlikte son bir haftadır cumhuriyet programları gerçekleştirdiklerini anlatarak, "İlimizin her yerinde farklı etkinlikler yapıyoruz, coşkuyla kutluyoruz, yaşasın Cumhuriyet." diye konuştu.

Çanakkale

Çanakkale Kordonboyu'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tören, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Biçen'in askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Çanakkale Valisi Aktaş, törende yaptığı konuşmada, "Böyle dönemler millete nereden gelip, nereye gittiklerini gözden geçirecekleri bir kolektif düşünme fırsatı sağlar. Bu fırsatları iyi değerlendirip, nereden geldiğimizi ve yarınımızı düşünmek gelecek nesillere olan bir borcumuzdur." dedi.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi. Tören, Mehteran gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler su gösterisi yaptı, yelken kulüplerinde eğitim gören öğrenciler de denizdeki kutlama etkinliklerine katıldı.

Kütahya

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Alim Işık'ın, halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Işın, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in birlik ve beraberliğin en önemli belirtisi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, kurtuluş savaşının en önemli meyvesi olduğunu belirten Işın, "600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahyamızda ilk günkü gibi heyecan ve azimle sürdürüyoruz." dedi.

Tören, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile öğrencilerden oluşan koronun Tugay Bandosu eşliğinde şarkı ve marşlar seslendirmesiyle sona erdi.

Yalova

Yalova'da Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Valilik önünden hareket eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timinin silahlı hareketlerle meydana gelişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Program, Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un alandakilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yapan Vali Kaya, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü birlikte kutlamanın derin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu ifade etti.

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Kaya, "Bizler şanlı tarihimiz boyunca hiçbir esarete boyun eğmeyen asil bir milletiz. 'Ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız.' Son olarak bir var oluş ve yok oluş mücadelesi verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda, aziz milletimizin gösterdiği destansı kahramanlık, dünyayı hayret ve hayranlık içinde bırakmıştır. Yedi düvele karşı kazandığımız bu zaferin meyvesi Türkiye Cumhuriyeti olmuştur." diye konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yer veren Vali Kaya, Filistin ve Gazze'de bir insanlık dramına tanıklık ediyor olmanın üzüntüsü içinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef bu kadim topraklarda kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Bizleri derinden etkileyen bu hadiselerin bir an evvel son bulmasını umuyoruz. Mazlumların feryadının dinmesini bekliyoruz. Hak ve adaletin yeniden tesis edilmesi en büyük temennimiz. Barış ve huzur içinde, özgürce yaşayabilecekleri vatanlarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu dileklerle Cumhuriyetimizin 100. yılını tebrik ediyor, nice yüzyıllar niyaz ediyorum."

Eğitim uçaklarının gösteri uçuşunun ardından kutlama programı, halk oyunları gösterisi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Resmi geçit töreniyle sona eren programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bilecik

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Subaşı ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Valilikte tebrikleri kabul etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'nda devam eden törende, Aygöl ve Subaşı ile Ertekin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının, sadece bir yönetim şekli değişikliği ya da yeni bir rejimin ilanı olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet'in, yeniden dirilişin, milletin varlığını asil olarak devam ettirme sevdasının adı olduğunu ifade eden Aygöl, "Cumhuriyet, Türk milletinin içinde yanan hürriyet ve bağımsızlık ateşinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu öyle büyük bir sevdadır ki esaret altında kalmış nice ulusa ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Tören, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu gösterisi, şiirlerin okunması, halk oyunu ve spor gösterisi ile spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit ile Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Amasya

Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Tamimi"nin yayımlandığı Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı.

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılında meydanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu.

Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Reşat Karagöz katıldı.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Bayram Çelik'in vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Doruk, yaptığı konuşmada, "Bugün ecdadımızın büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlayarak Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vatandaşlardan Melike İnan, "Coşkuluyuz, çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamak, yaşatmak, çocuklarıma bunları göstererek çok mutlu olduk. Çok mutluyuz, söylenecek bir şey yok. İnşallah nice nice yıllar Cumhuriyet'imizi kutlarız." diye konuştu.

Kutlama programı resmi geçit törenin ardından son buldu.

Çorum

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, makamında tebrikleri kabul etti.

Dağlı, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter takımı ve cimnastik gösterileri sunuldu.

Törende ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Çorum Belediyesince 100 kişiyle "Çorum Halayı" gösterisi sunuldu.

Tören, kortej geçişiyle son buldu.

Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter ve cimnastik gösterileri sunuldu.

Törende, 15'li elbisesi giyerek ata binen öğrenciler ilgi odağı oldu.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dallı, konuşma yaptı.

Ardından halk oyunları ve spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu. Müzik dinletisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bir otelin çatısından iple inerken Türk bayrağı açtı.

Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliğince sunulan zeybek oyunu ise vatandaşların beğenisini topladı. Ekipler daha sonra silahlı ve silahsız gösteriler de sundu.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Çankırı

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Taşolar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çankırı'da genç Cumhuriyet'in ayakta kalma mücadelesinin izleri olduğunu belirten Taşolar, şöyle konuştu:

"İnşallah Çankırı, Türkiye Yüzyılı'nın da izlerini taşıyacak, Türkiye Yüzyılı macerasının da ortasında, göbeğinde olacak, Türkiye Yüzyılı'nın marka şehirlerinden biri olacaktır. Elbette ki bu kendine kendine olmayacaktır. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte bu şehir için yeni bir heyecan duyacağız, hep birlikte bu şehir için aklımızı, fikrimizi ve gücümüzü ortaya koyacağız ve bu şehrin çocuklarına, bu ülkenin çocuklarına daha güzel, daha üretken, daha müreffeh bir Çankırı bırakacağız. Ne şekilde olursa olsun, bu Cumhuriyeti kurup bize emanet edenlere layık olacağız; kendimize yeni ve güzel bir gelecek kuracak, dünya mazlumlarına ise umut olacağız."

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yaran gösterisi sunuldu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca silahlı gösteri yapıldı.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Sinop

Sinop'ta İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Özarslan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Özarslan'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile halk oyunları grupları gösteri gerçekleştirdi.

Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.