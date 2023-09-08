Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.