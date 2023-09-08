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08 Eylül 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 07:23:00

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek... Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Etiketler : Başkan Erdoğan Hindistan ziyareti Cevdet Yılmaz vekalet Resmi Gazete tezkeresi
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