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04 Eylül 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 08:00:00

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyonu
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