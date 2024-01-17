VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24 bin 448'e çıktı
Motokuryeler "U-Net" numaralı reflektif yelek giyecek
2024 Büyümenin Geleceği Raporu yayınlandı
Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
17 Ocak 2024 Çarşamba 10:53:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 10:53:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan dış yatırım mesajı... "Türkiye açık ara önde"

ABONE OL

'Akşam Future & Trends Summit 2024'te konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Rekabet halinde olduğumuz ülkelerde durum nasıl diye baktığımız zaman bir daralma olduğunu görüyoruz. İmalat yatırımları açısından Türkiye, kendi rekabet coğrafyasında açık ara önde olan bir ülke. Türkiye son 10 yılda genişleme yatırımlarında en çok yatırım çeken ülke." dedi.

Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenliyor.

Akşam Future&Trends Summit başladı

Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu.

Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum.

Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde 2003'ten 2022'ye kadar kabaca Türkiye'nin cari açığını uluslararası doğrudan yatırımların finanse ettiğini görüyoruz.

Bizim vizyonumuz dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi olmak, hedefimiz bu. Bütün politikalar, stratejiler buna yönelik.

Özellikle dünyadaki tedarik zincirlerinin yaşadığı dönüşümlerle beraber hava kargo çok önem kazanıyor. Daha yükte hafif pahada ağır dediğimiz ürünlerin taşınması için önemli

Endüstriyel planlı sanayi parseli arzımızı hızla artırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde, 2028'e kadar bu arzı 3 katına çıkartma hedefimiz var

Türkiye Ar-Ge'de güçlü bir ülke olmaya devam edecek. Özel sektör Ar-Ge harcamalarında başı çekiyor. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya taşımak

Ülkemizdeki teknoloji dönüşümünü yapabilmek için Ar-Ge faaliyetlerini bizim kendimiz yapmamız lazım. Teknolojiyi ithal etmememiz lazım.

Fiber altyapı oranları önemli. Şu anda nüfusumuzun yüzde 7,5'ine ulaşıyor. Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarla yüzde 11'in üzerine taşıma hedefimiz var.

Teknoloji girişimcilerimizin uluslararası ve yerli yatırımcılara ulaşması ve önlerinin açılması için faaliyet gösteriyoruz. Bu gelecek adına net bir trend. Teknoloji girişimciliği, dünyadaki yatırımları sürükleyen bir faktör oldu ve olmaya da devam edecek

Etiketler : akşam future trends summit cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi burak dağlıoğlu
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX