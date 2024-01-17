Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan dış yatırım mesajı... "Türkiye açık ara önde"
'Akşam Future & Trends Summit 2024'te konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Rekabet halinde olduğumuz ülkelerde durum nasıl diye baktığımız zaman bir daralma olduğunu görüyoruz. İmalat yatırımları açısından Türkiye, kendi rekabet coğrafyasında açık ara önde olan bir ülke. Türkiye son 10 yılda genişleme yatırımlarında en çok yatırım çeken ülke." dedi.
Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenliyor.
Akşam Future&Trends Summit başladı
Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu.
Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum.
Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde 2003'ten 2022'ye kadar kabaca Türkiye'nin cari açığını uluslararası doğrudan yatırımların finanse ettiğini görüyoruz.
Bizim vizyonumuz dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi olmak, hedefimiz bu. Bütün politikalar, stratejiler buna yönelik.
Özellikle dünyadaki tedarik zincirlerinin yaşadığı dönüşümlerle beraber hava kargo çok önem kazanıyor. Daha yükte hafif pahada ağır dediğimiz ürünlerin taşınması için önemli
Endüstriyel planlı sanayi parseli arzımızı hızla artırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde, 2028'e kadar bu arzı 3 katına çıkartma hedefimiz var
Türkiye Ar-Ge'de güçlü bir ülke olmaya devam edecek. Özel sektör Ar-Ge harcamalarında başı çekiyor. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya taşımak
Ülkemizdeki teknoloji dönüşümünü yapabilmek için Ar-Ge faaliyetlerini bizim kendimiz yapmamız lazım. Teknolojiyi ithal etmememiz lazım.
Fiber altyapı oranları önemli. Şu anda nüfusumuzun yüzde 7,5'ine ulaşıyor. Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarla yüzde 11'in üzerine taşıma hedefimiz var.
Teknoloji girişimcilerimizin uluslararası ve yerli yatırımcılara ulaşması ve önlerinin açılması için faaliyet gösteriyoruz. Bu gelecek adına net bir trend. Teknoloji girişimciliği, dünyadaki yatırımları sürükleyen bir faktör oldu ve olmaya da devam edecek