Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenliyor.

Akşam Future&Trends Summit başladı

Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu.

Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum.

Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde 2003'ten 2022'ye kadar kabaca Türkiye'nin cari açığını uluslararası doğrudan yatırımların finanse ettiğini görüyoruz.

Bizim vizyonumuz dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi olmak, hedefimiz bu. Bütün politikalar, stratejiler buna yönelik.

Özellikle dünyadaki tedarik zincirlerinin yaşadığı dönüşümlerle beraber hava kargo çok önem kazanıyor. Daha yükte hafif pahada ağır dediğimiz ürünlerin taşınması için önemli

Endüstriyel planlı sanayi parseli arzımızı hızla artırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde, 2028'e kadar bu arzı 3 katına çıkartma hedefimiz var

Türkiye Ar-Ge'de güçlü bir ülke olmaya devam edecek. Özel sektör Ar-Ge harcamalarında başı çekiyor. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya taşımak

Ülkemizdeki teknoloji dönüşümünü yapabilmek için Ar-Ge faaliyetlerini bizim kendimiz yapmamız lazım. Teknolojiyi ithal etmememiz lazım.

Fiber altyapı oranları önemli. Şu anda nüfusumuzun yüzde 7,5'ine ulaşıyor. Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarla yüzde 11'in üzerine taşıma hedefimiz var.

Teknoloji girişimcilerimizin uluslararası ve yerli yatırımcılara ulaşması ve önlerinin açılması için faaliyet gösteriyoruz. Bu gelecek adına net bir trend. Teknoloji girişimciliği, dünyadaki yatırımları sürükleyen bir faktör oldu ve olmaya da devam edecek