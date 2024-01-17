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Akşam Future&Trends Summit... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan açıklamalar
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17 Ocak 2024 Çarşamba 10:05:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 10:05:00

Akşam Future&Trends Summit başladı

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Türkiye'nin Gazetesi” vizyonuyla 105 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 19. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirveye katılan konuşmacılar finanstan otomotivdeki geleceğe, e-ticaretten yatırıma kadar birçok konuyu değerlendiriyor.

Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenliyor.

Bu yıl ikinci kez "Türkiye'nin Gelecek Yüzyılı" temasıyla düzenlenen Future and Trends zirvesi, dört oturumdan oluşuyor.

Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu

Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum

Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde 2003'ten 2022'ye kadar kabaca Türkiye'nin cari açığını uluslararası doğrudan yatırımların finanse ettiğini görüyoruz.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Dijital teknolojinin hayatımıza girdiği en fazla bizi ilgilendiren kısmı cep telefonuydu. Bundan sonra artık araçlarımızda dijital teknoloji.

Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit; ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşen Akşam Future & Trends Summit 24 ve AKŞAM TV ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Program öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ata Özkaya, "Bölgemizde özellikle ekonomi, finans, güvenlik, jeostratejik ve jeoekonomik alanlarda bölgesel güç olmaya yürüyen ülkemizin bu planı nasıl gerçekleştireceğine dair strateji oluşturmasıdır." ifadelerini kullandı.

Doğan Trend Otomotiv CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, "Bir Makine mühendisi için en önemli hayallerden biridir üretimin içinde olmak. TOGG'u bu alanda çok önemsiyorum. Türkiye'de başarısı zaten malum." dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, "İş insanlarımızın varlıkları ülkemizin varlıklarını oluşturuyor." dedi.

Etiketler : akşam future trends summit akşam gazetesi 24 tv akşam tv burak dağlıoğlu
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