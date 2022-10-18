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18 Ekim 2022 Salı 12:56:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 12:56:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Amasra'daki maden kazası) Eksiklik varsa örtbas edilmesi söz konusu olamaz

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Amasra'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Eksiklik varsa örtbas edilmesi söz konusu olamaz. En ufak bir ihmal varsa ortaya çıkarılacak.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de soruları cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI

Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Eksiklik varsa örtbas edilmesi söz konusu olamaz. En ufak bir ihmal varsa ortaya çıkarılacak. İlk ölçümlerde metan gazı oranı normal seviyesindeydi.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI GERİLİMİ

Biz her zaman diyalog ve iyi ilişkilerden yana olduk. Görüşmeleri akamete uğrayan yine Yunan tarafı oldu. Ödünç güçle iletişim stratejik hatadır. Adalara askeri ekipman gönderilmesi anlaşmalara aykırıdır. Yunanistan'ı uyarıyoruz bunları yaparsanız sonuçları olur.

Yunanistan'a çağrımız şu bu sorunları çözebiliriz. Biz Yunanistan ile diyalogdan kaçmıyoruz. Kısa vadeli kazanımlar için ilişkilerin tehlikeye atılmamalı. Gelin ikili konularımızı baş başa konuşalım. Bu gerilimi sona erdirecek taraf da Yunanistan tarafıdır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAR MI?

Sürenin uzatılması için Ruslar henüz net bir cevap vermedi.

Gübreye bir yaptırım yok. Ama diğer ülkeler yeni yaptırımlardan korktukları için böyle bir tavır alınıyor. Rusya'ya da güvence verilmesi gerekiyor.

Bütün iletişim kanalları kapandı. Avrupa'da ya da ABD'de başka lider yok Putin ile iletişime geçebilecek. Herkes bize soruyor "bir gelişme var mı" diye. Rusya'nın BM ile görüşmeleri devam ediyor, ümitliyiz. Tahılın hangi ülkeye gönderileceğine Ukrayna karar veriyor.

TÜRKİYE'DE AVRUPA İÇİN GAZ MERKEZİ

Bunun altyapısı hazır. Uzun vadede Türkiye için muazzam bir kazanım olacaktır.

Bunun hukuki ve teknik bir sürü boyutu var. Önemli bir teklif. Aslında Türkiye başta TANAP ile çok ciddi bir merkez oldu. Bunun altyapısı var. Avrupa Rus gazı dışında alternatif bakacaksa birincisi TANAP. Kapasitesi artırılırsa olabilir.

TÜRKAKIM'A SABOTAJ İDDİALARI

Sabotaj girişiminin hattın Rusya tarafından olduğu açıklandı.

Etiketler : ibrahim kalın TÜRKAKIM TANAP
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