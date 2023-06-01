01 Haziran 2023 Perşembe 15:23:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 15:23:00
Cumhurbaşkanlığı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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