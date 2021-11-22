22 Kasım 2021 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 15:43:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada asgari ücret başta olmak üzere kritik konular var
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
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