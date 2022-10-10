10 Ekim 2022 Pazartesi 17:03:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 17:03:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
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