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30 Mayıs 2021 Pazar 21:54:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 21:54:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 31 Mayıs'ta toplanacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mayıs başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantı kovid 1 haziran
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