Başkan Erdoğan'dan başörtüsü tepkisi: Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Önceki Kabine Toplantısı'ndan bugüne Milli Güvenlik Kurulu toplantısında iç ve dış tehditleri değerlendirdik. Özellikle Yunanistan üzerinden sergilenen tutumlarla ilgili tavrımızı tekrar ilan ettik.

Esnaflarımıza yönelik müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım.

Eylül ayının son gününde kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Bu toplantıda hem ekonomi programımızı hem de küresel gelişmeleri kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduk.

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılış Töreni vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekillerimizle bir araya geldik.

Ekim ayının ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız vasıtasıyla İstanbul'a kazandırdığımız son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdik.

Finans sektörü ile ilgili önemli bir düzenleme olan Katılım Finans Strateji belgemizi geçtiğimiz pazartesi günü kamuoyuyla paylaştık.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Meclis'te yaptığımız AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ile çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk ve tarihi bir çağrı yaptık.

CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi öyleyse meselenin çözümünü doğrudan anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Arkadaşlarımıza, düzenleme temelinde aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren kapsamlı bir anayasa değişikliğini yapmaları için talimatımızı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içine gireceğini hep birlikte göreceğiz.

Perşembe günü 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Prag'da yapılan zirvede Türkiye'yi temsil ettik. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Avrupa'nın geleceği, güvenliği ve refahı dahil küresel konuları ele aldık. Ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü başta olmak üzere sergilediği dengeli tavrın takdirle karşılandığını gördük. Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik.

Cuma günü İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda ülkemizdeki Alevi Bektaşi vatandaşlarımız için uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz tarihi adımları da açıkladığımız törene katıldık.

Bugün Kabine Toplantımızın hemen öncesinde yine gençlerimizle ve hocalarımızla birlikteydik. Yeni akademik yılın üniversitelerimize ve eğitimleri için her imkanı sağladığımız öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülke ve milletçe, düzensiz göç akınından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Ancak Türkiye diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme kabiliyetine sahip bir ülkedir.

Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz, güvenlik ve sosyal mimarimiz bizi bölgemizdeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirmiştir.

Diplomaside uzunca süredir uğradığımız haksızlıklar bize dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme fırsatı sağlıyor. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine hem kaynak çeşitlendirmesine giderek hem yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı ekonomi programımızla resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu dönemde insanımızın işini ve geleceğini güvence altına aldık. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek rakamlı hanelere gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı.

Bugünkü kabine toplantımızda da yeni değerlendirmeler yaptık. İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan "İlk evim, ilk İş yerim" kampanyasındaki son gelişmelerle ilgilidir. Son dönemde konut kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler bizi yeni bir atılıma yöneltti. TOKİ'nin hazırlıklarının ardından bu projeyi kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır.

Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028'e kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etaptaki konutlarımızı 2 yıl içinde teslim edeceğiz. Konut amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararını bir süre önce duyurmuştuk. Vatandaşlarımız her ikisine de başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız, arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler

Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz.

Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık.

Ayrıntılar geliyor...