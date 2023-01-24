Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yarın "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamaya göre, başkanlıkta gerçekleştirilecek panele, akademisyenler ve medya mensupları ile yapay zeka ve algoritmalar alanında uzmanlar katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak panelde, "Dezenformasyonla Mücadelede Teknolojinin Kullanımı, Yapay Zeka ve OSINT", "Gazetecilik, Fake News ve Dezenformasyon" ve "Sosyal Medya, Algoritmalar ve Dezenformasyon" başlıkları 3 oturumda ele alınacak.
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