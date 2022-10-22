"Müslümanlar nefret nesnesi haline getiriliyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'ın konuşmasından öne çıkanlar;

İslam ve Müslümanlar ötekileştiriliyor ve nefret nesnesi haline getiriliyor. Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemi, dezenformasyon faaliyetleri ile ötekileştirilmek isteniyor. Ve bunun arkasında bir endüstri olduğunu net bir şekilde görüyoruz

Başta BM olmak üzere, tüm küresel kurumların reforma tabi tutulması gereklidir ve İslamofobi ile mücadele noktasında bu gerekliliğin kendisini çok açık ve net bir şekilde gösterdiğini görüyoruz

Günümüzün küresel tehditlerinden biri hiç kuşkusuz İslam düşmanlığıdır

Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemi, dezenformasyon faaliyetleri ile ötekileştirilmek isteniyor