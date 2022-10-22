İletişim Başkanı Altun'dan İslamofobi çıkışı: "Müslümanlar nefret nesnesi haline getiriliyor"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'ın konuşmasından öne çıkanlar;
İslam ve Müslümanlar ötekileştiriliyor ve nefret nesnesi haline getiriliyor. Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemi, dezenformasyon faaliyetleri ile ötekileştirilmek isteniyor. Ve bunun arkasında bir endüstri olduğunu net bir şekilde görüyoruz
Başta BM olmak üzere, tüm küresel kurumların reforma tabi tutulması gereklidir ve İslamofobi ile mücadele noktasında bu gerekliliğin kendisini çok açık ve net bir şekilde gösterdiğini görüyoruz
Günümüzün küresel tehditlerinden biri hiç kuşkusuz İslam düşmanlığıdır
Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemi, dezenformasyon faaliyetleri ile ötekileştirilmek isteniyor
- Başkan Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu
- Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 95'e ulaştı
- FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
- Amasra'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
- "Müslümanlar nefret nesnesi haline getiriliyor"
- Şehidimizin kanı yerde kalmadı... "Baran Amed" kod adlı terörist takside yakalandı