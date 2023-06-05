Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını Fuat Oktay'dan devralmanın, kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sorumluluğu üstlenerek, tüm gayretlerini göstereceklerini belirten Yılmaz, "Öncelikle Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde, ülkemize hizmet eden, tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Fuat Oktay'a emekleri ve oluşturduğu müktesebat için teşekkür etti.

"YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE KARARLIYIZ"



Son seçimlerde milletin, bir kez daha "Evet, yeni yönetim sistemi ile yola devam" dediğini vurgulayan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek yeni şartlara adapte olarak Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini, özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, milletin seçimlerde iradesini net bir şekilde ortaya koyduğunu, "güven ve istikrar" dediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Hem yasamada hem yürütmede verilen büyük destek, tabii ki bizim de sorumluluğumuzu, yükümüzü daha da arttırmaktadır. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor, yüksek katılım ve demokratik olgunluk içinde seçimlere katkı sunan her bir kurumumuza, her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin farkını bir kez daha burada görmüş olduk. 90'lı yılları bir geriye gidip hatırladığımızda seçimlerden sonra uzun bir süre hükümet tartışmaları, hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin beklentiler, yorumlar, belirsizlikler yaşanırdı. Şimdi bakın bir seçim yaşadık yeni yönetim sistemi ile hemen seçimden sonra, kesinleşir kesinleşmez sonuçlar Meclisimizde yemin edildi, Cumhurbaşkanımız yemin etti, hemen akşamında da hükümet oluştu. İşte bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Siyasi istikrarla, ekonomik istikrarın ve halkın refahına dönük çalışmaların ilişkisini burada çok net şekilde görüyoruz. Hiçbir koalisyon tartışması yaşanmadan, hiçbir belirsizlik oluşmadan, hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan halka hizmete devam edeceğiz."

Bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının bütün alanlarda hızlı bir şekilde vatandaşın beklentilerini karşılamak anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, "Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu dönemde zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli, dirayetli, samimi liderliğinde ehil kadrolar ile bu zorlukların üstesinden gelmeye ve önümüze çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"TEMEL İLKEMİZ ADALET OLACAKTIR"



Yılmaz, Türkiye'nin 21'inci yüzyılın yükselen ülkeleri arasında yerini alacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda enerjiden eğitime, ulaşımdan sağlığa, tarımdan savunma sanayisine her alanda oluşturdukları altyapının üzerine yeni projeler ve fikirler koyarak ilerleyeceklerini aktardı.

Kabinedeki bakanlarla eş güdüm ve ilgili tüm taraflarla istişare içinde çalışacaklarının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette temel ilkemiz adalet olacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek ekonomik ve sosyal politikaların koordinasyonunda, gerek terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Kalkınan ve yüksek gelirli ülkeler ligini hedefleyen bir ülke olarak, seçim beyannamemizde detaylı olarak ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz. 'Güvenin özü nedir' diye soracak olursanız ben şöyle tarif ederim doğrusu; söylediğinizi yapmak, yapamayacağınızı söylememek. Sayın Cumhurbaşkanımız da başından, 2002'den beri hep bu şekilde siyasete olan güveni inşa etti. Aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, çığır açan teknolojilerin teşviki, stratejik ticari bağlarımızın güçlendirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz. Yine Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Cari fazla vermeyi ve cari açık meselesini bir sorun olmaktan çıkarıcı bir perspektifle çalışacağız. Sürdürülebilir, yüksek, kapsayıcı, insan odaklı bir kalkınma ve büyüme anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."

Yılmaz, depremden etkilenen illerin inşa ve ihyasına öncelik, Afetlere Karşı Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin sağlamlaştırılmasına da özel bir önem vereceklerini anlatarak, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'yle KKTC'nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"



Oktay ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçim gerçekleştirildiğini anımsatarak, milletin sandıkta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güven duyduğunu gösterdiğini ve tercihini, kararını istikrardan yana kullandığını vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden bu yana şerefle yürüttüğüm Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini bugün itibarıyla değerli dostum Cevdet Yılmaz Bey'e devrediyorum" diyen Oktay, geride bırakılan 5 yıl içinde, hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkileyecek çapta büyük zorluklar yaşandığını ifade etti.

Oktay, küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felç eden pandemi gibi küresel sorunlarla mücadelenin üstüne asrın felaketi olarak anılan ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için gece gündüz uğraştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik, bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak, hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından, savunma sanayisine, enerji yatırımlarına, Türkiye'nin otomobili TOGG'a, milletimize dev eserlerin kazandırıldığı böylesine tarihi bir dönemde mega projelerin, tarihin parçası olmamıza fırsat veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Bakanlıklar ve kurumlar arası genel koordinasyon niteliğindeki çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük bir gayret ve sorumlulukla yerine getirdik. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevimiz boyunca bir taraftan Cumhurbaşkanımızın yükünü almak bir taraftan da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kurumsal yapısını en iyi şekilde oluşturmak için gayret gösterdik. Bu beş yıllık kesintisiz icraat döneminde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde daima daha iyiyi hedefleyerek çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarını, etkili bir şekilde değerlendirdik. Dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun yurt dışı programlarında anayasal olarak verilen vekalet görevini 159 gün boyunca ifa etmenin onur ve gururunu yaşadık."

"ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPILACAĞINA İNANCIM TAMDIR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına başkanlık ettiğini hatırlatan Oktay, kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayan e-Devlet ve bürokrasinin azaltılması çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların eş güdümünde ilerlemesini sağladıklarını kaydetti.

Oktay, yürütmenin ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hazırlanıp olgunlaştırılmasını sağlayarak yürütme erki ile yasama erki olan TBMM arasında işbirliğini güçlendirdiklerini ve böylece kanun taslaklarının oluşma sürecinde kuvvetler arası ortak aklın oluşmasına katkı verdiklerini anlattı.

Görevi süresince, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçesi süreçlerini, TBMM'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına yürüttüklerini anımsatan Oktay, bütçe sürecinde bakanlıkların, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak Mecliste bütçe sunumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oktay, Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altlığını oluşturacak şekilde dönüştürdüklerini ve sonuç odaklı hale getirdiklerini kaydederek, bu kapsamda, Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 8 ülke ile yıllık Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarını eylem planlarıyla yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'yle KKTC ile iktisadi ve mali işbirliğini, geniş kapsamlı toplumsal boyuta da yayarak güçlendirdiklerini kaydeden Oktay, tüm çalışmaların devlette devamlılık esasına göre sürdürülebilir bir altyapı ve çerçeve ortaya koyduğunu aktardı.

Oktay, görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inandığını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kendisi hem bakanlıkta hem siyasette, hem de Mecliste önemli çalışmalara imza atmış, kalkınma alanında ciddi katkılar vermiştir. Bütçe görüşmeleri esnasında özellikle nezaketi ve üst düzey sorumluluk bilinciyle bizlere destek olmuş, profesyonelliğini ve samimiyetini her zaman çalışmalarımıza yansıtmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının ilk dönem uygulama pratiğinin oluşturduğu tecrübelerle birlikte bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağına inancım tamdır. Biz de Gazi Meclisimizde Ankara Milletvekili sıfatıyla aziz milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Yılmaz, görevi Oktay'dan devraldı. Yılmaz ve Oktay, birbirlerine çiçek takdim etti.

Oktay, Yılmaz'a, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı 2018-2023 Birinci Dönem Faaliyet Raporu'nu sundu.