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05 Aralık 2023 Salı 23:56:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 23:56:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türkmenistan'da

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere uçakla Türkmenistan'a geldi.

Yılmaz, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Koçmollayev, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyareti kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile görüşecek.

Atdayev ile 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık yapacak ve komisyon protokolünün imza törenine katılacak olan Yılmaz, 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yapacak, Türk-Türkmen İş Forumu'nda konuşacak.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Türk-Türkmen Ekonomi Hükümetlerarası Toplantı
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