VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahte altın operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ukrayna: İlk F-16'lar en erken 6-7 ay sonra teslim edilebilir
"Türk inşaat sektöründe 20 yılda 430 milyar dolarlık hacme ulaşıldı"
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
Jandarma, 79 saatlik görüntü ve 432 aracı inceleyerek ormanı yakan zanlıyı buldu
Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim
22 Ağustos 2023 Salı 14:23:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 14:23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır, KKTC devletinin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine ilişkin, "Sergilenen tutum çifte standart içermekte, Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmaktadır." ifadelerini kullandı.

"KKTC'nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz"

BMGK'ya Pile tepkisi: Gerçeklerden kopuk

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla BM Barış Gücü askerlerince gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı bulduğunu belirtti.

Uluslararası kurumların tek taraflı, adil olmayan yaklaşımlarını, KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yok saymaya yönelik kasıtlı ve art niyetli bir girişim olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, BM Barış Gücü'nün, geçmişte Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin verdiğini hatırlattı.

Yılmaz, BM Barış Gücü'nün, KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine karşı çıkması ve araçlarıyla iş makinelerini engellemeye teşebbüs etmesinin, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olma anlamı taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sergilenen tutum çifte standart içermekte, Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmaktadır. BM Barış Gücü, Ada'da tarafsız tutum göstermesi gerekirken gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, görev alanının dışına çıkarak yetki ve sorumluluklarını aşmıştır. Bilinmelidir ki KKTC, bağımsız ve egemen bir devlettir. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır, KKTC devletinin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekleyecektir. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığımız, BM'nin haksız müdahalesi konusunda açıklama yaparak gerekli tavrı ortaya koymuştur. BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'yi kınayacak basın açıklamasını ele almak için toplanması girişimini yanlış bir girişim olarak değerlendirdiğimizin bilinmesini istiyoruz. Açıklamanın görüşmeye alınması dahi kabul edilemez bir durumdur. BM yetkililerini, KKTC'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, 'güvenilirlik ve tarafsızlık' konumlarını daha da yıpratacak bu tutumlarını bir an önce değiştirmeye, KKTC ile doğrudan diyaloğa davet ediyorum."

Etiketler : cevdet yılmaz birleşmiş milletler barış gücü kktc pile yiğitler yolu
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Duygusal gece

Duygusal gece
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX