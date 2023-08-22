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22 Ağustos 2023 Salı 11:19:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 11:19:00

Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu gerginliğine ilişkin açıklamasının arazideki gerçeklerden kopuk olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte" sözleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu inşası sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamasının arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuk olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı.

"Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahale gerginliğin sebebi olmuştur. Bu hususun KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca son günlerde yapılan açıklamalarda da vurgulandığı anımsanacaktır.

"BARIŞ GÜCÜ HEM KENDİ PERSONELİNİ HEM DE YOL YAPIMINDA GÖREVLİ ÇALIŞANLARI TEHLİKEYE ATMIŞTIR"

BMBG, 18 Ağustos'ta KKTC'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek yol projesini hakkaniyetsiz bir şekilde engellemeye çalışmış, bu esnada hem kendi personelini, hem de yol yapımında görev alan tüm çalışanları tehlikeye atmıştır. Nitekim BMBG'nin bu sorumsuz davranışı sonucunda dört BMGB personelinin, sekiz de KKTC vatandaşının yaralanmış olmasından üzüntü duyuyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz.

BMBG, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında ortaklık devletini gasp ederek Kıbrıs sorununa sebebiyet vermelerinin kısa süre ardından, 1964 yılında Kıbrıs Adası'nda konuşlandırılmıştır. BM Güvenlik Konseyi'nin basın açıklamasındaki 'tüm izinsiz inşaatların kaldırılmasına' yönelik çağrısının da, Ara Bölge ve Pile bölgesindeki Türk tapulu arazilerden geçen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yolunu, keza Ara Bölge'den geçen Pile-Voroklini yolunu, Pile'deki üniversite binasını ve Ara Bölge ihlali teşkil eden diğer çok sayıda inşaatı yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olan Kıbrıs Rum tarafına yönelik olduğunu varsayıyoruz.

"BARIŞ GÜCÜ İKİ TARAFA EŞİT MUAMELE SERGİLEMEKLE MÜKELLEFTİR"

BMBG Ada'daki iki tarafa eşit muamele sergilemekle ve tarafsız davranmakla mükelleftir. Maalesef 18 Ağustos'ta yaşanan hadise gibi gelişmeler, BMBG'nin Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ve Kıbrıs'ta meselenin bir parçası haline gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu gidişatın önüne geçilmesi ve BMBG'nin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın barışı koruma misyonlarından beklenen tarafsızlığı ortaya koymasının sağlanması BM Güvenlik Konseyi'nin görevidir."

Etiketler : dışişleri bakanlığı bmgk pile yiğitler yolu birleşmiş milletler barış gücü
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