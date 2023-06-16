Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacağınız başarılı bir sınav geçirirsiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.