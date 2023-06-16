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16 Haziran 2023 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 22:49:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacağınız başarılı bir sınav geçirirsiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.

Etiketler : cevdet yılmaz ysk cumhurbaşkanı yardımcısı
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