Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacağınız başarılı bir sınav geçirirsiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.
Hafta sonu YKS'ye girecek olan tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 16, 2023
İnşallah emeklerinizin karşılığını alacağınız başarılı bir sınav geçirirsiniz.
Allah zihin açıklığı versin.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum
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