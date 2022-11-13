Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay İstiklal Caddesi'ndeki patlama sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralı sayısı 81'e yükseldi

Bu olayların arkasında kim varsa sonuna kadar, dünyanın öbür ucuna da gitse ulaşacağız. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabını soracağız, Türkiye artık eski Türkiye değil.