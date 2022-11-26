Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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