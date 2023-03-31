Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin de destekleriyle KKTC'nin geleceği çok daha berrak ve aydınlık olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin de destekleriyle KKTC'nin geleceği çok daha berrak ve aydınlık olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi'nde 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını imzaladı ve ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınayan ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Londra'da karşılaştığı seviyesizlik, tahammülsüzlük, Kıbrıs'ta çözümü kangren haline getirmeye çalışan zihniyetin göstergesidir. Sayın Tatar nezdinde Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs Türkünün egemenliği bizim öz meselemizdir." dedi.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa'daki kabirlerini ziyaret ettiklerini ve aileleriyle görüştüklerini belirterek, Allah'tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını diledi.

"KKTC VATANDAŞLARIMIZA YATIRIM VE ALTYAPI HİZMETİ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

KKTC Başbakanı Üstel ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde 2023 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılmasıyla ilgili konuların yer aldığını bildiren Oktay, Kıbrıs sorununun çözümü ve Maraş açılımına ilişkin gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Oktay, görüşmelerin, Türkiye-KKTC işbirliği ve kardeşliğini çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC'yi oluşturacak somut çıktılara vesile olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının refahı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Geçen yıl ve daha önce yapılan anlaşmalarla başlatılan Mesarya Ovası Sulama Projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi ve Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Projesi gibi somut projeleri süratle tamamlayarak, yeni projelere omuz omuza yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Oktay, sulama porjesinde Geçitkale'den Güzelyurt'a olan kısmın tamamlandığını, oradan yaklaşık 44 kilometrelik alanın, Mesarya Ovası'nın suya kavuşturulacağını ve oradaki verimin katlanmasını arzu ettiklerini, 3 yıl sonrasında KKTC'yi tarım alanında bambaşka güzelliklerin beklediğini kaydetti.

"9 MİLYAR 500 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ MALİ KAYNAĞI HİBE VE KREDİ ŞEKLİNDE AKTARIYORUZ"

İmzalanan anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına desteğinin somut bir nişanesi olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz döneminde hedeflerimizi, verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmenin haklı gururuyla KKTC vatandaşlarımıza yatırım ve altyapı hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman geldiğimiz noktayı yeterli görmeyerek daha iyisini sunmak adına ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşma ile 9 milyar 500 milyon lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz."

"Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin konut ihtiyacını karşılamak için Gazimağusa Maraş bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan 'Derinya Sosyal Konut Projesini' başlatıyoruz" diyen Oktay, bu kapsamda projenin ilk etabında 552 konut yapımı için 50 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Oktay, "OSB Altyapı İnşaatına Katkı Projesi'ne 100 milyon lira ödenek tahsis ederek, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesinin yapımına başlıyoruz. Bunun yanı sıra Alayköy Organize Sanayi Bölgesinin kronikleşen atık su problemini de çözüyoruz. KKTC'nin 3. sınıf yollarını, Karayolları Projeleri ile yenileyerek bugüne kadar 114 kilometre yolu vatandaşlarımızın hizmetine açtık." bilgisini verdi.

Köy Yolları Projesi ile yüzlerce kilometreyi daha hizmete sunacaklarını bildiren Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 930 milyon lira kaynak tahsis ederek, daha verimli su dağıtımı sağlamak için 207 kilometrelik depo bağlantı hattının çalışmalarına başlanmıştır. Ada Geneli Dere Islahı, Gölet Temizliği ve Sulama Sistemleri'nin Yenilenmesi Projesi ile yerel su kaynaklarını güçlendiriyor, Türkiye'den gelen su ile Güzelyurt ve Orta Mesarya Sulamalarına devam ediyoruz. 500 milyon lira kaynak kullanılarak yapımına devam edilen 100 yataklı Girne Askeri Hastanesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız inşallah. KKTC'nin en donanımlı hastanesi, Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesini yapmak için 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımı attık. KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde kullanılmak üzere Tıbbi Cihaz ve Teçhizat hibelerine desteğimizi sürdürüyoruz."

E-SİGORTA PROJESİ

Hayata geçirilecek ASELSAN Enerji Arz Güvenliğine Yönelik Orta Gerilim SCADA ve Depolama Projesiyle, KKTC enerji güvenliğinin sağlanması ve Ada'da yaşanan enerji sorunlarının giderilmesi yönünde büyük bir atılım olacağına işaret eden Oktay, ASELSAN Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesiyle KKTC'ye, ulaşım modernizasyonu kapsamında ASELSAN sistemleri ile daha güvenli, verimli ve akıllı bir kara yolu ulaşım ağının sağlanacağını kaydetti.

Oktay, e-KKTC Programı kapsamında yürütülen 22 projeden 15'inin tamamlandığı bilgisini paylaşarak, Sosyal Sigorta Sistemi uyumlandırmaya yönelik e-KKTC bünyesi altında e-Sigorta projesi ile ilgili kurumların çalışmalara başladığını ve KKTC'de sigortası olan, KKTC'de yaşayan ve Türkiye'de tedavi olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücret ödemeden tedavi olabilmesinin sağlanacağını söyledi.

2023 yılında da e-Devlet ve Veri Merkezi Projesi'ne 200 milyon lira kaynak tahsis ederek KKTC halkının dijital hizmetini büyütmeye devam edeceklerini anlatan Oktay, bağımsızlığın sembol eserleri olacak Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, cami ve ek tesislerinin inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projelerine kaynak ayırdıklarını ifade etti.

"103 MİLYON LİRA KAYNAK TAHSİS EDİLDİ"

Oktay, eğitim sektörüne yönelik 700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek şekilde planlanan 27 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 85 milyon lira maliyet öngörülen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine kaynak ayrıldığını belirterek, Gazimağusa ve Karpaz başta olmak üzere yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakımı ve onarımı için Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi'ne toplam 103 milyon lira kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

KKTC Deprem Denetleme Komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda iyileştirme ihtiyacı tespit edilen 26 okula ilişkin iyileştirme çalışmalarına destek verileceğini dile getiren Oktay, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç girişimcilerin ve yeni iş fikirlerinin desteklenmesi için KKTC Girişimcilik Projesi'ne destek vermeye devam edeceklerini ve Proje Destekli Hibe Programlarını bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Yeni Ercan Havalimanının bahar ayları içinde açılacağını aktaran Oktay, böylece ülkenin başat sektörlerinden turizme ve dolayısıyla sanayiden tarıma birçok sektöre yayılan olumlu ekonomik bir etki görüleceğini kaydetti.

Oktay, Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir yıl gibi çok kısa bir sürede bütün yaraları hızla sararak vatandaşları kalıcı konutlarına yerleştireceklerini ve iş yerlerini teslim edeceklerini vurguladı.

Bölgeye tanınacak imtiyazlarla kısa zamanda daha güzel günlere en hızlı şekilde kavuşulacağını ifaden eden Oktay, depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira destek ödemesi, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi ve 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımının depremzede ailelerin hesaplarına yatırılmaya devam ettiğini, aynı destekleri KKTC'de depremden etkilenenler için de sağladıklarını belirtti.

Oktay, Türkiye'den gelen depremzede vatandaşların seçimlerde oy kullanabilmek amacıyla 2 Nisan'a kadar geçici olarak ikamet değişikliği yapabileceğini ve bu işlemleri gerçekleştirmek için Lefkoşa ve Gazimağusa konsolosluklarının açık olacağını hatırlattı.

"KKTC'NİN GELECEĞİ ÇOK DAHA BERRAK VE AYDINLIK OLACAK"

2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının, KKTC'nin ve iki ülke arasındaki kardeşliğin yükselme zemini olacağının altını çizen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut potansiyelin Türkiye'nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC'nin geleceği çok daha berraktır. Kıbrıs Türkünün yaşam kalitesini ve mevcut imkanları yükseltecek iradeye, dirayete ve kudrete sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ancak Ada'da mevcut statükonun iyileştirilmesi için artık uluslararası toplumun sorumluluğu tartışmasızdır. Uygulanan haksız ambargolara karşı Kuzey Kıbrıs ekonomisinin güçlenmesi için Türkiye elini de gövdesini de taşın altına koyarak finansal katkılar sağlamış, KKTC'nin kalkınma hamlesi için teşviklerle destek vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, haksız kısıtlama ve ambargolara rağmen, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Bu uzun soluklu mücadelede, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ekonomik açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman elbirliğiyle, dayanışma içinde çalışmıştır, çalışmaya da devam etmektedir."

Ada'da barış ve güvenliğin sağlanmasının sadece turizm açısından değil tüm yatırımlar ve ekonomik kalkınma açısından önem arz ettiğini vurgulayan Oktay, "Ada'daki mevcut statükonun devamıyla bunun sağlanamayacağı açıktır. Çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür. Kardeşlik bilinciyle birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni süratle ekonomik olarak daha sağlam, müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturabileceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumu her zaman olduğu gibi tek yürek oldukça bu coğrafyada bizim hakkımıza, hukukumuza göz dikecek hiçbir unsur olamaz." diye konuştu.

Kıbrıs Türkünün, geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Oktay, Kuzey Kıbrıs'ın özgürlük mücadelesinde can veren tüm şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı uzun ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın hayırlı olmasını diledi, anlaşmanın hazırlık sürecine katkı veren ve nihai hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.