VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Rus ve Amerikalı istihbarat başkanları Ankara'da buluştu
Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in acı günü
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anıldı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Ukrayna: Herson'da durum kontrol altında
Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
Eskişehir'de provokatif paylaşıma 2 gözaltı
Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızının cenaze namazı kılındı
Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
Bakan Yanık: Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir
Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Topladığı ekmek artıklarıyla hayvanları besleyen temizlik işçisi israfı önlemeye çalışıyor
Diyabetli çocuklar okullardaki programla hastalığı daha kolay yönetebiliyor
Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi
Biden-Şi görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'e gidecek
Polonya'dan Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı
Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor
"Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız"
14 Kasım 2022 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 07:31:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör eylemi olduğunu düşünüyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, 'An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var.' dedi.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, İstiklal Caddesi'nde Mis Sokağı kavşağında talihsiz bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın, bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadar ki elde edilen bilgiler çerçevede." diye konuştu.

Oktay, patlama alanındaki çalışmaların tüm yoğunluğuyla devam ettiğini kaydederek, tüm kamera kayıtlarının incelendiğini ve patlama alanının hemen yanı başındaki tüm mağazalardaki çalışanlar da dahil, görgü tanıklarının tamamıyla olayla ilgili görüşüldüğünü ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Durumların netleştikçe basınla, medyayla ve milletle paylaşılacağını dile getiren Oktay, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. İlk etapta Taksim İlk Yardım Hastanemiz olmak üzere çeşitli, farklı hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de biran önce sağlığına kavuşurlar."

Oktay, emniyet güçlerinin, savcılığın ve adli birimlerin çalışmalarını yürüttüklerini, olay yeri incelemenin tüm hızıyla devam ettiğini, olay yerinde görevli 8 savcı olduğunu, Adli Tıp'ta da 6 savcının ilave olarak çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.

Bu sayıların gerektiğinde artırılarak tüm lojistik destek ve gerek adli gerekse de idari boyutta tüm çalışmaların güvenlik boyutunda yapıldığının altını çizen Oktay, son ana kadar da olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

-"HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN BUNUN HESABI SORULACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de huzur ve güven hakim, gerek sınırlarının içerisinde gerekse de sınırlarının ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse, bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Her yönüyle, şu anda kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada, bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz. Çok yakında çözeceğiz ve çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin arkasında kim varsa, önünde, sağında, solunda gerek içeride, gerek dışarıda her kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır. Ben bu mesajı paylaşmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Endonezya'ya uğurladıklarını hatırlatan Oktay, "Tüm bilgileri gitmeden önce aldı, detaylıca değerlendirdik. Yolda da anbean zaten takip ediyorlar. Sonrasında da yine detaylı olarak takiplerini sürdürecekler. Biz de bilgi arz etmeyi sürdüreceğiz. Orada da G20'de zaten yine Türkiye biraz önce ifade ettiğim çerçevede yürüdüğü yolda kararlılıkla yürüyecektir ve bunu da orada yine tüm dünya görecektir." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay ile Bakan Soylu ve Bozdağ, açıklamanın ardından Beyoğlu Kaymakamlığı'na geçti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul patlama
3 yıl sonra tekli

3 yıl sonra tekli
Serdar ayakta duramadı

Serdar ayakta duramadı
üç yıl sonra vizyonda

üç yıl sonra vizyonda
Bandırma'da 2 özel gösterim

Bandırma'da 2 özel gösterim
‘Daha çok gülecektik'

‘Daha çok gülecektik'
Sakiler ve Oğuzhan bir arada

Sakiler ve Oğuzhan bir arada
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'
Uyumlu çift

Uyumlu çift
Milyonluk Hülya

Milyonluk Hülya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX