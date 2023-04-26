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26 Nisan 2023 Çarşamba 19:58:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 19:58:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Oktay; "Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boynumuzun borcudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Toplu Açılış Töreni'nde halka seslendi. İşte Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sivas'a son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sivas'ı her alanda geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. İlçelerimizin çocuğa doğal gaz getirdik. Kendi gazımızla birlikte bu konuda elimiz daha da rahatladı. Birileri bunu görmese bile biz inanıyoruz. Yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık.

Hızlı tren hattımızı kullanarak sizlerin huzurunuza geldik. Hızlı tren hattımızın tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımız müjdeyi sosyal medyadan duyurdu. Mayıs ayı sonuna kadar herhangi bir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilecek. Tabii bu hat Sivas'ta bitmeyecek. Erzincan'a gidecek. Oradan da Kars'a kadar uzanacak. Sivas'ın belediye başkanlığını yapmış birisi Sivas'a hızlı tren hattına gerek olmadığını söylemişti. Açtık, şimdi göreceğiz. Biz bu CHP zihniyetine takılıp gidenleri ciddiye almıyoruz. Bizim için asıl olan Sivaslının ne dediğidir. Nuri Demirağ'ın şehri Sivas'a böyle bir proje yakışır. Selçuklu'nun varisi olan Yiğido'ları da böylesi yakışır. Milli mücadelenin Sivas'a hizmetlerimiz bundan ibaret değil.

Sivas'a son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sivas'ı her alanda geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. İlçelerimizin çocuğa doğal gaz getirdik. Kendi gazımızla birlikte bu konuda elimiz daha da rahatladı. Birileri bunu görmese bile biz inanıyoruz. Yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık.

Tek bir ortak noktaları var. O da bize olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Benim Sivaslı kardeşimi aldatabilir mi? Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Terör örgütlerinin Meclis'teki uzantısının HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Bölücü terör örgütünün elebaşları bunlara alenen destek veriyor. Ne söz verdilerse artık terör örgütünün yurt dışındaki ayakları gözlerini buraya dikmiş. Onlar başlarına güvenmeye devam etsin, biz Sivas'a ve Sivaslı'ya güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz.

Cumhur İttifakı olarak biz milletimizim kardeşliği için 'hemen şimdi' diyerek hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Onlar ne yapıyor? Şehirlerimizi gerçekleştirmek ve kalkındırmak için tek bir proje yapıyorlar mı? Atıyorlar öyle. İnsanlarımızın huzurunu, güvenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Bir programları ve yol haritaları var mı? Bunun yerine, Kürt, Alevi, Sünni, Laz diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar.

Aile yapımızı sokmaya çalışıyorlar. Başka kimse anlamasın diye LGBT diyorlar. Hangi ismi kullanırlarsa kullansınlar aile yapımızın temeline dinamit koymalarına müsaade etmeyeceğiz.

Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boynumuzun borcudur. Yolları köprüleri yaptık, üzerinden yerli otomobil Togg'u geçirdik. TCG Anadolu'yu yaptık Mavi Vatan'a indirdik. Bunları görmek istemiyorlar. Bizim sözümüz her zaman milletimize. Asrın projelerini biz hayata geçiriyoruz.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sivas
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