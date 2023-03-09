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09 Mart 2023 Perşembe 23:49:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 23:49:00

AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin fay hatlarına ilişkin hazırladığı sunum eşliğinde genel deprem riskleri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin deprem koordinasyon toplantısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin fay hatlarına ilişkin hazırladığı sunum eşliğinde genel deprem riskleri değerlendirildi.

Deprem bölgesi içinde ve dışında bulunan depremzedelerin barınma ve sağlık ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda altyapı çalışmaları devam eden ve tamamlanan konteyner kentlerin üzerinde duruldu.

Mevcut hizmetlerin sürdürülebilmesi için bölgede görev yapan personelin sayısı ve kapasitesinin görüşüldüğü toplantıda depremden etkilenen 11 il ve ilçelerinin altyapı durumu ve ihtiyaçları, konutların hasar tespitinde gelinen son aşama, depremzedelere sağlanan ödenek ve destekler ile yurt dışından gelen yardımlar masaya yatırıldı.

Etiketler : Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Deprem Afet

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