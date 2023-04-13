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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulası için basım talimatı verildi
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13 Nisan 2023 Perşembe 13:32:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 13:32:00

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulası için basım talimatı verildi

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.

YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası yüksek seçim kurulu ahmet yener

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