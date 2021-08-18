Güçlü Türkiye'yi inşa süreci devam ediyor. Türkiye yeni sınamalardan geçiyor.

Yangın sel felaketleri ve masaya sürülen göçmen kartı ile birlikte hem afetlerle hem de yalan terörüyle mücadele sürüyor. Peki Türkiye'ye yönelik hangi kirli senaryolar masada?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında bütün bu sorulara cevap verecek.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bu akşam saat 21.00'de 24 TV ve 360 ortak canlı yayınında.