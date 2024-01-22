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22 Ocak 2024 Pazartesi 18:36:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 18:36:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkez Bankası Başkanı
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