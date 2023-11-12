Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Filistin'e dair paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya da yer verdiği videolu mesajı "Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" notu ile paylaştı.