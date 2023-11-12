Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya dair paylaştığı mesajda, "Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Filistin'e dair paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya da yer verdiği videolu mesajı "Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" notu ile paylaştı.
Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. pic.twitter.com/YyXmoq8bvA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 11, 2023
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"
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