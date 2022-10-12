VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-16 kararı sonrası komşu karıştı
Setlere film dönüşü
Hareketli şarkı yazamıyorum
Yeni akım 'telefona imza'
30'dan sonra hayatı anladım
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Eski eşe mesajlı gönderme
Kız bebek geliyor
Kutsal Damacana Müjde'si
Kıyafetler Mehmetçik için
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Jüri Üyeleri Açıklandı!
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne Başvurular 17 Ekim'e Uzatıldı
HSK'ya 10 yeni üye... Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
Astana'da tarihi zirve! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
Antalyaspor'da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor
Dolar merkezli uluslararası para sistemi sürdürülebilir mi?
Körfez ülkelerinin gazı Avrupa'nın soğuğunu kırabilir mi?
Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki stratejisi dengeleri nasıl değiştirebilir?
"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" çocuklara havacılığı sevdirecek
Geyikler ve Kuşlar
Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü... Bombacı eski katil çıktı
Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hala hükümetler kurulamadı
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:24:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 11:24:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 08.40'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Astana'ya gitti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Emine Erdoğan
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Aslı ile tanışacak

Aslı ile tanışacak
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Oğlunu evlendirdi

Oğlunu evlendirdi
Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

Evlilik güzel evimle ilgileniyorum
Sırada İzmir

Sırada İzmir
Davetten davete

Davetten davete

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX