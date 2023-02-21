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21 Şubat 2023 Salı 13:03:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 13:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de deprem bölgesinde incelemelerini sürdürecekler. Osmaniye ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacaklar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de deprem bölgesinde incelemelerini sürdürecekler. Osmaniye ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de deprem bölgesinde incelemelerini sürdürecekler. Osmaniye ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacaklar.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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