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25 Kasım 2023 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 18:16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz sözünü tuttu

Kaynak: TRT Haber

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Artvin'in yeni Yusufeli ilçesinde oturan 92 yaşındaki Binali Polat, 1 yıl önce evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teslim aldı. Bir de ilçeye doğal gaz bağlanması talebi vardı. Yusufeli ilçesi, bir yıl sonra kömürden kurtuldu, doğal gaza kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri anahtar teslim törenine katıldı. Anahtarını alan 92 yaşındaki Binali Polat'ın isteği doğal gaz oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu, baraj altında kalan Artvin'in yeni Yusufeli ilçe merkezi doğal gaza kavuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 yıl içinde ilçeye doğal gazı getirdi.

İsteği yerine getirilen 92 yaşındaki Binali Polat, duygularını şöyle ifade etti:

"Yeni şehrimizi de unutmadı, herkes razı oldu, memnun oldu, duacıyız. Söz verdi, günü gününe de geldi. Şimdi millet faydalandı, biz de faydalandık.

Doğal gazı istemiştim, merkezin bu, Yusufeli halkının tümüyle beraber. Biz de şimdi çok memnun olduk, yarısından fazlası yapıldı, kalanı da yapılıyor..."

Sıcak ve göl manzaralı evlerinin tadını çıkaran ilçe sakinleri hizmetten memnun

2 bin 700 hanenin bulunduğu yeni ilçede 750 aile doğal gaz kullanımına başladı.

Diğer evlerde de iç tesisatın yapılmasıyla abonelikler gerçekleştirilecek.

Etiketler : doğal gaz Yusufeli ilçesi başkan erdoğan erdoğan
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