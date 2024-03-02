"CHP'nin Genel Başkanı 'DEM'lendi, ittifak yaptı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitinginde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Antalya turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur veriyor. Antalya sadece turizm ve tarımın değil; diplomasinin küresel yıldızı haline dönüşüyor. Antalya Diplomasi Forumu bu yükselişin işaretlerinden biridir. Antalya artık dünyanın bütünleştiği bir yer.

Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, veriyoruz. Ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için yetki alan siyasetçiler, yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz verdiği kararı da sandıkta ilan eder.

Antalya'da 5 yılda belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları ölçüp tartıyor. Cumhur İttifakı olarak Antalya'ya hizmete talibiz. Mayıs'ta yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanlığında yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır.

Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Ayrıca Cumhur İttifakı olarak Kabine bizde. Cumhur İttifakı ve hükümet olarak işbaşında olduğumuza göre yerel yönetimi bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

"NE YAPSALAR BOŞ, BEYHUDE"

Siyasi hayatımız boyunca ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız anlayışına bağlı kaldık. Milletimize asla yalan söylemedik. Bizi aldatmaya kalkanlar kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Bu faşist zihniyet şimdi de tercihini terör örgütlerinden yana kullanıyor. CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatı yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor. 'Gerçek niyetinizi saklayın, konuşmayın ki tepki almayın. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım' diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da riyakarlık yaparak milleti kandırın diyor. Ne yapsalar boş, beyhude. Milletimiz bunların ne olduğunu gayet iyi biliyor.

"BUKALEMUN GİBİLER"

Görüldüğü gibi sandıkta hesaba çekilecek günler yaklaştıkça ayakları titremeye başladı. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti aralarında gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini paylaştılar. Sonra da 'Bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör alemi sersem sanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları tanır, layık olduğu cevabı verir.

"REKORLAR KIRARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, tarımıyla, turizimiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak, Türkiye Yüzyılı'yla zirveye öyle çıkaracağız. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken, milli gelirimiz 1,1 trilyonu, kişibaşı milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Tesis ettiğimiz kesintisiz büyüme ile istihdamda, büyümede, turizmde, ihracatta yeni rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz.

Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları görmezden gelmiyoruz. Biz ne yapıyorsak alınterimizle yapacağız. Bu şekilde ortaya çıkacak kazancı 85 milyon bölüşeceğiz. Antalya milyonlarca turisti ağırlamazsa, topraklarında üretim yapmazsa refah seviyesini nasıl koruyacak? Her kim karşımıza çıkıp hesapsız atıp tutuyorsa size hiçbir şey vermeyeceği gibi elinizden olmasına yol açacaktır. Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez.

Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma taahhüdüyle karşınıza çıkarken, bunun gerisinde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler vardı. Son 21 yılda Antalya'ya 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık.