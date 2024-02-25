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25 Şubat 2024 Pazar 17:29:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 17:29:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: IHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da mitinginin ardından valiliği ziyaret etti.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, mitingin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan'ı Adana Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı. Erdoğan'a Adana milletvekilleri de eşlik etti. Basına kapalı olan ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'dan ayrılmak üzere havalimanına gitti.

Etiketler : Erdoğan Adana Mitingi Cumhurbaşkanı Ziyareti Valilik Ziyareti
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