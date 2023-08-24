Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan diplomasi trafiği

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiklerini bildirdi.

İki ülke ilişkileri yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Kılıç, verimli geçen ziyaret vesilesiyle üyelere teşekkür etti.