Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan diplomasi trafiği
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiklerini bildirdi.
İki ülke ilişkileri yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Kılıç, verimli geçen ziyaret vesilesiyle üyelere teşekkür etti.
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