Çöppark! Park eden sürücüye sinirlendi, arabasını çöpe attı
Sanayi sitesindeki bir esnaf, aracını sürekli dükkanının önüne park eden şoförü “Arabanı çöpe atarım” diye uyardı. Sonuç alamayan esnaf, sinirlenip forklift yardımıyla otomobili çöpe attı.
DEFALARCA 'PARK ETME' DİYE UYARDI
İstanbul Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi'nde dün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Sanayi sitesindeki bir esnaf, dükkanının önüne otomobilini sürekli park eden şoförü uyarmasına rağmen sonuç alamayınca otomobili forklift yardımıyla çöpe attı. Esnafın, şoförü daha önce "Arabanı çöpe atarım" diye uyardığı da ortaya çıktı.
ESNAF OTOPARK SIKINTISI YAŞIYOR
Çöpe atılan otomobil, daha sonra sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından kapalı bir otoparka götürüldü. Sanayi sitesi esnafından Bekir Rüşvanoğlu, "Yıllardır otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Şoför otomobili, esnaf arkadaşımızın dükkanının önüne koymuş, araç 2 gündür orada duruyor. O da aracı sinirlenip kaldırmış çöpe atmış" diye konuştu.
Uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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