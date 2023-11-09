Çocuklarla gaziler buluştu

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin geçmişi ile geleceğini buluşturmak amacıyla program düzenledi. Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ve dernek üyesi Kıbrıs gazileri, Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarımızla bir araya geldiler. Programda gaziler Kıbrıs Harekatında yaşamış oldukları anılar ve göstermiş oldukları fedakarlıklar ile vatan ve bayrak sevgisinden bahsederek çocuklarla güzel bir akşam geçirdiler.