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Çocuklarla gaziler buluştu
09 Kasım 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:35:00

Çocuklarla gaziler buluştu

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Cumhuriyetin 100. yılında “Geçmişten Geleceğe” mottosu ile ÇES kuruluşundaki çocuklarla gaziler buluştu.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin geçmişi ile geleceğini buluşturmak amacıyla program düzenledi. Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ve dernek üyesi Kıbrıs gazileri, Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarımızla bir araya geldiler. Programda gaziler Kıbrıs Harekatında yaşamış oldukları anılar ve göstermiş oldukları fedakarlıklar ile vatan ve bayrak sevgisinden bahsederek çocuklarla güzel bir akşam geçirdiler.

Etiketler : gazi çocuk program
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