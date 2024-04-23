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23 Nisan 2024 Salı 15:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 15:30:00

Çocuklardan Milli İstihbarat Teşkilatı'na mektuplar

Kaynak: TRT Haber

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"Ülkemizi kurtaran Atatürk, koruyan ise teşkilattır", "Siz de askerler gibi bizi kötü adamlardan koruyorsunuz..." Milli İstihbarat Teşkilatı, çocuklardan teşkilata gelen mektupları yayımladı. İşte o mektuplardan bazıları...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) mektuplar gönderdi.

Çocukların yazdığı mektuplar MİT'in sitesinden paylaşıldı. Aralarında onlar gibi kahraman olmak isteyen de vardı, hayali MİT personeli olmak olan da... Kimi "Geceleri rahat uyuyorum" ifadeleriyle teşkilata olan güvenini yazdı kimi de teşekkür etti.

Mektuplarında Gazzeli çocukları hatırlatanlar da vardı: Merhaba ajan amcalarım; İsrail çocukları öldürüyor siz çocuklara yardım eder misiniz?

İşte minik ellerin teşkilat için yazdığı mektuplardan bazıları...

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı çocuk mektup
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