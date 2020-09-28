Cerrahpaşa'da tarihi gün: İlk gönüllü aşılama yapıldı

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28 Eylül 2020 Pazartesi 12:37:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 13:28:00

Çin'e ait koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmalarına başlandı

Kaynak: IHA

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Dünya genelinde koronavirüs pandemisi hızla yayılmaya devam ederken, virüsten korunmak için de aşı çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çin'e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı.

Kovid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve aşı ve süreç ile ilgili bilgi veriyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

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