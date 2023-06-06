CIA Direktörü, Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdi
Kaynak: AA
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.
Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.
Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs'ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.
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