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CIA Direktörü, Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdi
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06 Haziran 2023 Salı 22:15:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 22:15:00

CIA Direktörü, Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.

Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs'ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.

Etiketler : cıa abd yunanistan
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