CHP'ye para sayma soruşturması! Bakan Tunç: Savcılık paraların kaynağını soracaktır
CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık paraların kaynağını soracaktır." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır" dedi
"Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı"
Adalet Bakanı Tunç'un konuşmalarından öne çıkanlar;
ABD'den bize yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik.
Umut ediyoruz ki ABD, iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin.
Savcılık soruşturma başlattı. Paraların kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi, bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır.
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CHP'DE "PARA SAYMA" GÖRÜNTÜLERİ— 24 TV (@yirmidorttv) March 12, 2024
CHP'de güvenlik kameralarına yansıyan para sayma görüntülerinin aslı ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu konuda başlayan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, görüntüdeki kişilerin ifadelerine başvurulduğunu belirtti. pic.twitter.com/pPSlGq0UDi
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