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12 Mart 2024 Salı 16:19:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 16:19:00

CHP'ye para sayma soruşturması! Bakan Tunç: Savcılık paraların kaynağını soracaktır

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CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık paraların kaynağını soracaktır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır" dedi

"Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı"

Adalet Bakanı Tunç'un konuşmalarından öne çıkanlar;

ABD'den bize yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik.

Umut ediyoruz ki ABD, iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin.

Savcılık soruşturma başlattı. Paraların kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi, bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklaması) Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kuralını hatırlattı. TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır

Etiketler : chp para sayma soruşturma bakan tunç yargılama
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