CHP'ye para sayma soruşturması! Bakan Tunç: Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı
CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Tunç, 'Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı' dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalardan bazı satırbaşları:
"ABD'den bize yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik"
"Umut ediyoruz ki ABD, iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin."
"Savcılık soruşturma başlattı. Paraların kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi, bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır."
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