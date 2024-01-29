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29 Ocak 2024 Pazartesi 08:47:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 08:47:00

CHP'ye böyle küfretmiş

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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'na en yakın isim olan Murat Ongun'la ilgili şok bir iddiada bulundu. Erdem, Ongun'u böyle itham etti.

Eski CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı Murat Ongun sosyal medyadan birbirine girdi.

Eren Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir büyükşehir için aday gösterileceğini öne sürdü.

MAAŞLI BESLEMELER

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için CHP tarafından harcanmak istendiğini iddia eden Erdem, daha sonra Murat Ongun'a ateş püsküren şu paylaşımda bulundu:

"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için 'bu s....tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa' diyen adamsın! Çek itini, köpeğini, ağzımı açtırma!"

Etiketler : murat ongun eren erdem küfür chp
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