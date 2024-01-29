CHP'ye böyle küfretmiş

Eski CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı Murat Ongun sosyal medyadan birbirine girdi.

Eren Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir büyükşehir için aday gösterileceğini öne sürdü.

MAAŞLI BESLEMELER

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için CHP tarafından harcanmak istendiğini iddia eden Erdem, daha sonra Murat Ongun'a ateş püsküren şu paylaşımda bulundu:

"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için 'bu s....tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa' diyen adamsın! Çek itini, köpeğini, ağzımı açtırma!"