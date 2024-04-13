CHP'nin teleferik yalanına Bakanlıktan tepki
Kaynak: Star.com.tr
Antalya'da 1 kişinin ölümüyle, 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazası sonrası CHP algı operasyonuna girişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz'ın sözlerine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır' açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı" ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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