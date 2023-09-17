CHP'nin kalesinde yumruklu kavga

CHP İzmir 38. Olağan İzmir İl Kongresi Gaziemir Fuar İzmir'de gerçekleşti. Kongreye CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katıldı. Özel, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup parti üyesi gencin tepkisiyle karşılaştı.

Genel Başkanlığa aday olan Özgür Özel protestoyla karşılandı.

ÖZEL'E SLOGANLI TEPKİ

'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu', 'Bay Kemal'in askerleriz', 'Halkın hukuku Kılıçdaroğlu' şeklinde sloganlarla konuşması kesilen Özgür Özel, kürsüden gençlere dönerek, "Merak etmeyin hepimiz Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Ama gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Size bu talimatı veren beni susturamaz. Yapmayın gençler" dedi. Özel, "Önümüzde bir yol bir tercih var. Ya hiçbir şey olmamış gibi koltuklarımızı koruyacağız. Ya da umut yolculuğuna çıkacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "CHP'ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor" uyarısında bulundu.

Yumruklu kavgada sandalyeler devrildi, masalar parçalandı.

SOYER'İ POLİS KURTARDI

Emre'nin uyarısı işe yaramadı. Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Blok liste isteyen delegeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu'nun üzerine yürüdü. Aslanoğlu çifti ve Tunç Soyer, polis eşliğinde güçlükle salondan çıkarılırken, yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masalar devrildi.

Arbedede arada kalan Belediye Başkanı Tunç Soyer'i polis kurtardı.

AĞLAYARAK GİTTİLER

Narlıdere Başkanı Ali Engin ve Gaziemir Belediye Başkanı ağlayarak kongreyi terk etti. Gerginlik önlenemeyince protokol üyeleri salon dışına alındı ve toplantıya ara verildi. Kongrenin yeniden başlamasının ardından ise İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, parti kongresine 10 koruma ile girdi.

'KARDEŞİM KENDİNİ DEĞİŞTİR'



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, genel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi: "2018'de son değiştirilen tüzükte o kadar çok muğlak ifadeler var ki. O tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen gidip CHP'nin anayasasını böyle işimize de burada da bunu böyle arada yazalım da bilmem ne yapalım diye yapıyorsanız. Neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında."